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يُقدّر ثمنه بـ8.7 ملايين دولار... عرض هيكل عظمي لديناصور "تي-ريكس" في زوريخ

منوعات
2023-03-29 | 12:16
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يُقدّر ثمنه بـ8.7 ملايين دولار... عرض هيكل عظمي لديناصور &quot;تي-ريكس&quot; في زوريخ
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يُقدّر ثمنه بـ8.7 ملايين دولار... عرض هيكل عظمي لديناصور "تي-ريكس" في زوريخ

تم تثبيت هيكل عظمي لديناصور ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس"، من المرتقب طرحه ضمن مزاد خلال الشهر المقبل في سويسرا بحسب وكالة فرانس برس الإخبارية.

واحتاجت أمينة متحف آتال للديناصورات في زوريخ إلى يومين حتّى تركّب بدقّة مع خبيرين أجزاء هذا الهيكل العظمي العملاق. وكانت عظام الحيوان الذي يعود إلى 67 مليون سنة، نُقلت من أريزونا الأميركية إلى زوريخ داخل تسعة صناديق كبيرة.

وثُبّت الهيكل العظمي المُسمّى "ترينيتي" والذي يبلغ ارتفاعه نحو 9.3 امتاراً وطوله 11.6 متراً، على سجادة حمراء تحت ثريات كريستالية وسط قاعة للحفلات الموسيقية في زوريخ، حيث سيُعرض قبل طرحه للبيع في 18 نيسان.

وتشير دار "كولر" للمزادات إلى أنّ السعر التقديري للهيكل العظمي يُراوح بين ستة وثمانية ملايين فرنك سويسري أي بين 6.5 و8.7 ملايين دولار، وهو مبلغ يعتبره الخبير في التاريخ الطبيعي لدى "كولر" كريستيان لينك "منخفضاً"، إذ يظهر مشترو هذا النوع من الآثار راهناً إقبالاً وحماسة كبيرين.

ويشكّل "ترينيتي" مجموعة من العظام متأتية من ثلاثة ديناصورات "تي ريكس" عُثر عليها بين 2008 و2013 في مواقع بمونتانا ووايومنغ في شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب دليل المزاد.

وكان عُثر في هذه المواقع على هيكلين عظميين لديناصورين من عائلة "تي ريكس" طُرحا للبيع ضمن مزادين. ففي العام 2000، بيع الهيكل العظمي "ستان" لقاء 31.8 مليون دولار، محطّماً الرقم القياسي السابق لـ"سو" الذي بيع في العام 1997 مقابل 8.4 ملايين دولار.

وفي العام الفائت، اضطرت دار "كريستيز" لسحب هيكل عظمي لديناصور "تي ريكس" عثُر عليه من مونتانا أيضاً، قبل بضعة أيام من طرحه في مزاد كان مُرتقباً في هونغ كونغ، بسبب شكوك طالت أصالة أجزاء من الهيكل العظمي.

 

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