رجل محظوظ يعثر على كتلة ذهب ضخمة... وهذا سعرها!

رجل محظوظ يعثر على كتلة ذهب ضخمة... وهذا سعرها!



عثر رجل أسترالي يهوى البحث عن الكنوز على كتلة ذهبية ضخمة، في ولاية فيكتوريا في منطقة تعرف باسم "المثلث الذهبي".

وقال دارين كامب، العامل في مجال التنقيب منذ 43 عامًا، والذي عثر على الكتلة، إنه "لم ير قط صخرة بهذا الحجم بهذه الكمية من الذهب بداخلها".

وبحسب كامب، فإنه قيّم الكتلة الصلبة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرامات، والتي عثر عليها الرجل باستخدام جهاز لكشف المعادن، وتوصّل إلى أن ما يزيد عن نصف وزن الصخرة يتكون من الذهب.ٍ

وقيّم كامب ثمن كامل الصخرة مع الذهب بمبلغ 160 ألف دولار أميركي.