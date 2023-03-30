بيديه ومن دون معدات... عامل ينقذ زملاءه بطريقة مبهرة بعد انهيار منجم ذهب! (فيديو)

أنقذ عامل زملاءه بعد انهيار منجم للذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة.وفي التّفاصيل، فوثّق مقطع فيديو اللحظات المروّعة التي أظهرت رجلاً ينقذ 9 عمّال بيديه من دون معدّات، واللافت أنه تمكّن من إنقاذهم فخرجوا بشكل مثير من تحت الأنقاض.وقد انتشر فيديو عملية الإنقاذ الناجحة على نطاق واسع، إذ تُعد حوادث المناجم في الكونغو شائعة.