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قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!

منوعات
2023-03-30 | 08:34
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قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!
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قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!

منح جندي سابق في الجيش الأميركي بات يقود سيارة أجرة "أوبر" حالياً، فرصة ثانية لرجل كان يعاني القصور الكلوي.
 
وفي التفاصيل، فكان سائق "أوبر" تيم ليتس ينقل بيل سوميل البالغ من العمر 72 عاما بسيارة الأجرة إلى منزله من مركز غسيل الكلى، عندما بدأ النقاش بينهما في السيارة عن حالة الأخير الصحية.
 
وأخبر بيل سائق سيارة الأجرة أنه أصيب بمرض السكري قبل حوالي 30 عامًا، ما أدّى في نهاية المطاف إلى إصابته بالفشل الكلوي، وحاجته إلى زرع كلية بأسرع وقت.
 
وفي ذلك الوقت، كان أطباء بيل ينصحونه بالبحث عن كلية بدلاً من الانتظار في قائمة المتبرعين كونه يحتاج إلى عملية زرع ضرورية. عندها، أثرت قصة بيل على تيم، وبحلول نهاية الرحلة، عرض عليه التبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ حياته.
 
وبعد ثلاث سنوات من الانتظار، تمكّن بيل من إجراء عملية زرع الكلى وتبيّن أنها نجحت بالكامل بحسب الأطباء، ما جعله "محظوظاً للغاية".
 
وبحسب المعلومات، فقد اجتمع بيل مؤخراً مع تيم الذي أنقذ حياته في حفلٍ أقامه على شرفه، وذلك بمناسبة إجراء العملية الناجحة في كانون الأول من العام الماضي.
 
أما في 14 كانون الثاني، فقد شارك بيل صورةً لهما من المستشفى عبر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الّذي جعله يكتسب شعبية كبيرة منذ ذلك الحين.
 

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