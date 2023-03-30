بعدما سرق سيارة الشرطة... نهاية مأساوية لرجل أثناء مطاردة (فيديو)

بعدما سرق سيارة الشرطة... نهاية مأساوية لرجل أثناء مطاردة (فيديو)



قال رجال شرطة في كاليفورنيا إن رجلاً من كاليفورنيا سرق سيارة للشرطة، توفي بعد أن قفز من السيارة خلال مطاردة يوم الثلاثاء.

والرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، رمى بنفسه من السيارة التي سرقها، على الطريق السريع في كاليفورنيا، بعد أن اشتدت مطاردة الشرطة له، وهي المطاردة التي بثت على الهواء مباشرة في الولايات المتحدة.



ويُظهر مقطع فيديو سارق السيارة وهو يقفز من مقعد السائق، بينما كان يتحرك بسرعة 70 ميلاً في الساعة أي نحو 113 كيلومتراً في الساعة.



وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد حوالي 4 ساعات.



والجدير بالذكر أن المطاردة بدأت حوالي الساعة 11:40 صباحًا، عندما تلقت الشرطة تقارير عن سائق متهور في منطقة نيوهول، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس.