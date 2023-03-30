الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
13
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد 960 محاولة... سيدة تنفق أكثر من 13 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة! (صورة)
منوعات
2023-03-30 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد 960 محاولة... سيدة تنفق أكثر من 13 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة! (صورة)
احتلّت قصة سيدة كورية جنوبية عناوين الصحف الدولية بعدما أنفقت أكثر من 13 ألف دولار أميركي للحصول على رخصة القيادة خلال 15 عاماً، من أجل مشروع "بيع الخضار" الخاص بها.
ووفق موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، فقد قامت تشا سا سون بأول محاولة لها في الاختبار الكتابي في نيسان 2005، لكنها لم تنجح في الحصول على رخصة القيادة.
ومع ذلك، استمرت تشا سا سون في المحاولة، وكانت تخضع للامتحان خمسة أيام في الأسبوع لمدّة ثلاث سنوات، إلى حين تمكّنت من اجتياز الاختبار الكتابي في محاولتها الـ860.
ووصل إجمالي عدد اختبارات القيادة بين المكتوب والتطبيقي، إلى 960 محاولة مع تكلفة تفوق الـ13 ألف دولار أميركي.
وأصبحت تشا سا سون مشهورة على الصعيد الوطني، إذ تلقّت سيارة جديدة قيمتها 13 ألف يورو من قبل شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات بسبب مثابرتها.
آخر الأخبار
منوعات
قصة
سيدة كورية جنوبية
رخصة القيادة
مشروع
بيع الخضار
تشا سا سون
شركة هيونداي.
التالي
اختراق حساب نيمار على تويتر
يُقدّر ثمنه بـ8.7 ملايين دولار... عرض هيكل عظمي لديناصور "تي-ريكس" في زوريخ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:58
طهران تعتبر أن حكم محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية
أخبار دولية
11:58
طهران تعتبر أن حكم محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية
0
منوعات
08:34
قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!
منوعات
08:34
قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!
0
أخبار لبنان
04:42
نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم
أخبار لبنان
04:42
نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم
0
خبر عاجل
04:21
معلومات الـLBCI: نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتبلغ الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل بهذه الخطوة للتنسيق
خبر عاجل
04:21
معلومات الـLBCI: نواب في البرلمان الأوروبي سيتقدمون الشهر المقبل بمشروع قرار يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتبلغ الوفد النيابي اللبناني الموجود في بروكسل بهذه الخطوة للتنسيق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:15
بعدما سرق سيارة الشرطة... نهاية مأساوية لرجل أثناء مطاردة (فيديو)
منوعات
10:15
بعدما سرق سيارة الشرطة... نهاية مأساوية لرجل أثناء مطاردة (فيديو)
0
منوعات
08:34
قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!
منوعات
08:34
قصة مؤثرة... سائق أجرة يمنح كليته لأحد الركاب وينقذ حياته!
0
منوعات
06:49
لإبهار زوجته... الملك الإسباني يعزف موسيقى الفلامنكو بين حشود شعبية (فيديو)
منوعات
06:49
لإبهار زوجته... الملك الإسباني يعزف موسيقى الفلامنكو بين حشود شعبية (فيديو)
0
منوعات
05:08
بعد أن نام في خيمة لمدّة 3 سنوات... ابن الـ13 سنة يجمع 860 ألف دولار للمسنين!
منوعات
05:08
بعد أن نام في خيمة لمدّة 3 سنوات... ابن الـ13 سنة يجمع 860 ألف دولار للمسنين!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
11:55
هل سمعتم ماكرون يعلن استقالته؟
خبر كاذب
11:55
هل سمعتم ماكرون يعلن استقالته؟
0
أخبار دولية
10:06
وزير الخارجية الروسي سيترأس في نيسان اجتماعا للأمم المتحدة في نيويورك
أخبار دولية
10:06
وزير الخارجية الروسي سيترأس في نيسان اجتماعا للأمم المتحدة في نيويورك
0
أخبار دولية
00:39
المكسيك تفتح تحقيقا جنائيا في مقتل 39 مهاجرا بحريق طاول أحد مراكز الاحتجاز الحدودية
أخبار دولية
00:39
المكسيك تفتح تحقيقا جنائيا في مقتل 39 مهاجرا بحريق طاول أحد مراكز الاحتجاز الحدودية
0
أخبار لبنان
2023-03-24
قرار لوزارة الأشغال حول تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي
أخبار لبنان
2023-03-24
قرار لوزارة الأشغال حول تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة الأشغال تتراجع عن عقد توسيع المطار.. ما الاساب؟ وما هو السيناريو المرتقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
وزارة الأشغال تتراجع عن عقد توسيع المطار.. ما الاساب؟ وما هو السيناريو المرتقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الدخان الأسود تصاعد أمام مصرف لبنان فهل يظهر الدخان الأبيض يوم الاثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الدخان الأسود تصاعد أمام مصرف لبنان فهل يظهر الدخان الأبيض يوم الاثنين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
2
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
3
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
4
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
5
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
6
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
7
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
8
امن وقضاء
06:11
معتصمون في محيط مصرف لبنان وسط تعزيزات أمنية مكثفة (فيديو)
امن وقضاء
06:11
معتصمون في محيط مصرف لبنان وسط تعزيزات أمنية مكثفة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store