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بعد 960 محاولة... سيدة تنفق أكثر من 13 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة! (صورة)

منوعات
2023-03-30 | 11:02
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بعد 960 محاولة... سيدة تنفق أكثر من 13 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة! (صورة)
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بعد 960 محاولة... سيدة تنفق أكثر من 13 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة! (صورة)

احتلّت قصة سيدة كورية جنوبية عناوين الصحف الدولية بعدما أنفقت أكثر من 13 ألف دولار أميركي للحصول على رخصة القيادة خلال 15 عاماً، من أجل مشروع "بيع الخضار" الخاص بها.
 
ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد قامت تشا سا سون بأول محاولة لها في الاختبار الكتابي في نيسان 2005، لكنها لم تنجح في الحصول على رخصة القيادة.
 
ومع ذلك، استمرت تشا سا سون في المحاولة، وكانت تخضع للامتحان خمسة أيام في الأسبوع لمدّة ثلاث سنوات، إلى حين تمكّنت من اجتياز الاختبار الكتابي في محاولتها الـ860.
 
ووصل إجمالي عدد اختبارات القيادة بين المكتوب والتطبيقي، إلى 960 محاولة مع تكلفة تفوق الـ13 ألف دولار أميركي.
 
وأصبحت تشا سا سون مشهورة على الصعيد الوطني، إذ تلقّت سيارة جديدة قيمتها 13 ألف يورو من قبل شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات بسبب مثابرتها.

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