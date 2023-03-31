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في دعوى على صحيفة "ديلي ميل"... الأمير هاري يمثل مجدداً أمام المحكمة

منوعات
2023-03-31 | 06:16
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في دعوى على صحيفة &quot;ديلي ميل&quot;... الأمير هاري يمثل مجدداً أمام المحكمة
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في دعوى على صحيفة "ديلي ميل"... الأمير هاري يمثل مجدداً أمام المحكمة

بعد اتهام صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بجمع معلومات بشكل غير قانوني، مثل الأمير هاري مجدداً الخميس في لندن أمام القضاء البريطاني في اليوم الرابع والأخير من الجلسات ضمن إطار الدعوى الّتي رفعها ضدّ الوسيلة الإعلامية.

وقال القاضي ماثيو نيكلن خلال جلسة المحكمة العليا في لندن إنه سيصدر قراره في موعد لاحق، بحسب وكالة فرانس برس.

ويخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغن ماركل التي رفع وإياها عدداً من الدعاوى على وسائل الإعلام.

وفي الدعوى الحالية، يتهم هاري وعدد من المشاهير بينهم أيضاً المغني إلتون جون والممثلة ليز هيرلي، الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" بأنها كلفت 19 محققاً خاصاً تنفيذ سلسلة من الأعمال غير القانونية بين عامي 1993 و2011 وفي سنوات لاحقة أيضاً.

إلا أن الدار تنفي هذه الاتهامات وتعتبر أنها لا تستند إلى أي "دليل موثوق به".

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