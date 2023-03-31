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ماسة وردية نادرة جدًا تُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني
منوعات
2023-03-31 | 06:55
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ماسة وردية نادرة جدًا تُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني
ماسة وردية نادرة جدًا تُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني
أعلنت دار "سوذبيز" الأربعاء أن ماسة وردية "من بين الماسات النادرة جداً" ستُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار.
وسيُباع هذا الحجر الثمين الذي يزن 10,57 قيراطاً واستُخرج عام 2019 من منجم في بوتسوانا وكان وزنه الإجمالي حينها يبلغ 23,78 قيراطاً، في الثامن من حزيران في نيويورك.
وأوضحت دار "سوذبيز" أنّ المزاد على هذه الماسة المُسماة "إتيرنل بينك" والتي يبلغ سعرها التقديري 35 مليون دولار، سيقام خلال أسبوع مخصص لعمليات بيع المجوهرات.
وقال رئيس قسم مبيعات المجوهرات في دار "سوذبيز" ألكسندر إبلين لوكالة فرانس برس: "نحن نتعامل مع أندر ماسة من بين القطع النادرة، مع حجر لا مثيل له".
وأضاف: "قُدّرت قيمة القيراط الواحد من الماسة بـ3,3 ملايين دولار، ويبلغ سعرها التقديري تالياً أكثر بقليل من 35 مليون دولار، في أعلى قيمة تقديرية لقيراط واحد لأي حجر كريم طُرح في السوق".
وفي سوق المزادات التي تشهد ازدهاراً في نيويورك، تطرح دور "سوذبيز" و"كريستيز" و"فيليبس" قطعاً من مجالات مختلفة غير اللوحات والمنحوتات، بينها مجوهرات وملابس ومقتنيات لنجوم من الفن والأدب والرياضة.
وأشارت دار "سوذبيز" إلى أنّ الماسة الوردية التي يبدي المستثمرون رغبة كبيرة في شرائها، "أندر بكثير من لوحة للرسام السريالي البلجيكي رينيه ماغريت أو لوحة لمعلّم الفن الشعبي الأميركي آندي وارهول"، بسبب نقائها وجودتها.
وسجّل الرقم القياسي العالمي لماسة وردية عام 2017، عندما بيع حجر في هونغ كونغ لقاء 71,2 مليون دولار. وفي العام 2022، بيعت في هونغ كونغ أيضاً ماسة "وليامسون بينك ستار" الوردية مقابل 57,7 مليون دولار.
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