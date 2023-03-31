الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل
منوعات
2023-03-31 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل
ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل
فازت ميغان ماركل بالمعركة القضائية ضد أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل بعد أن رفضت قاضية في فلوريدا دعوى تشهير.
وسعت سامانثا ماركل، إلى الحصول على تعويضات بشأن المطالبات التي قدمتها ميغان ماركل في مقابلتها في آذار 2021 مع أوبرا وينفري. واتهمت الدوقة بقولها "كاذبة وخبيثة" وطعنت في ادعائها بأنها "نشأت كطفلة وحيدة".
وزعمت سامانثا أن ميغان صوّرتها على أنها "انتهازية مثيرة للاشمئزاز" وأن تعليقاتها قد عرّضتها "للسخرية والعار"، مما تسبب لها في ضرر كبير. كما زعمت أن التصريحات التي تم الإدلاء بها في "العثور على الحرية"، وهي سيرة ذاتية عن عائلة ساسكس كتبها أوميد سكوبي وكارولين دوراند، كانت تشهيرية.
ومع ذلك، جادل الفريق القانوني لميغان ماركل بضرورة رفض القضية، بحجة أنها لم تنكر وجود أخت غير شقيقة وأن آراءها وذكرياتها عن نشأتها لم تكن "موضوعًا مناسبًا" للتقاضي في المحكمة. واعتبروا أن "العثور على الحرية" لم تكتبه الدوقة، وبالتالي لا يمكن أن يشكل جزءًا من الادعاء.
ووافقت قاضية المقاطعة الأميركية شارلين إدواردز هانيويل على ذلك، رافضةً الدعوى قائلة إن تصريحات ميغان ماركل كانت مجرد تعبير عن رأي، وبالتالي "لا يمكن إثبات أنها كاذبة". وقالت: "كما يفهم المستمع العقلاني، فإن المدعى عليها تعبّر فقط عن رأيها حول طفولتها وعلاقتها بإخوتها غير الأشقاء. وبالتالي، وجدت المحكمة أن أقوال المدعى عليها لا يمكن التحقق منها موضوعياً ولا تخضع لإثبات تجريبي".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
ميغان ماركل
الدعوى
القضائية
سامانثا ماركل
التالي
لدفع حيواني باندا للتزاوج... حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة
"فامباير سورفايفر" تنال لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
06:55
الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج
فنّ
06:55
الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج
0
آخر الأخبار
2023-03-28
بايدن يحذّر من أن إسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار" في المواجهة القضائية
آخر الأخبار
2023-03-28
بايدن يحذّر من أن إسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار" في المواجهة القضائية
0
أخبار دولية
2023-03-28
المفاوضات حول التعديلات القضائية في إسرائيل تنطلق مساء
أخبار دولية
2023-03-28
المفاوضات حول التعديلات القضائية في إسرائيل تنطلق مساء
0
أخبار لبنان
2023-03-24
وزير العدل رداً على صحيفة "نداء الوطن": يكفي تحريضًا وجهلا في القانون وأوقفوا المزايدة على ممارستنا للأصول القضائية والقانونية
أخبار لبنان
2023-03-24
وزير العدل رداً على صحيفة "نداء الوطن": يكفي تحريضًا وجهلا في القانون وأوقفوا المزايدة على ممارستنا للأصول القضائية والقانونية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:37
لدفع حيواني باندا للتزاوج... حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة
منوعات
07:37
لدفع حيواني باندا للتزاوج... حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة
0
منوعات
07:18
"فامباير سورفايفر" تنال لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو
منوعات
07:18
"فامباير سورفايفر" تنال لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو
0
منوعات
06:55
ماسة وردية نادرة جدًا تُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني
منوعات
06:55
ماسة وردية نادرة جدًا تُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني
0
منوعات
06:16
في دعوى على صحيفة "ديلي ميل"... الأمير هاري يمثل مجدداً أمام المحكمة
منوعات
06:16
في دعوى على صحيفة "ديلي ميل"... الأمير هاري يمثل مجدداً أمام المحكمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
0
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
0
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
0
أخبار دولية
2023-03-30
الحال الصحية للبابا فرنسيس ساءت ليلا والوضع تحت السيطرة
أخبار دولية
2023-03-30
الحال الصحية للبابا فرنسيس ساءت ليلا والوضع تحت السيطرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
أخبار لبنان
07:59
في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء
0
أخبار لبنان
07:53
لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا
أخبار لبنان
07:53
لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا
0
أخبار لبنان
03:40
سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع
أخبار لبنان
03:40
سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:27
فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
11:10
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
2
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:59
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
3
خبر عاجل
06:08
مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161
خبر عاجل
06:08
مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161
4
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
خبر عاجل
07:44
معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة
5
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
خبر عاجل
11:04
الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
6
حال الطقس
01:45
المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
حال الطقس
01:45
المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
7
أخبار لبنان
07:00
وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
07:00
وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store