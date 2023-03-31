الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل

منوعات
2023-03-31 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل

ميغان ماركل تفوز بالدعوى القضائية ضد سامانثا ماركل

فازت ميغان ماركل بالمعركة القضائية ضد أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل بعد أن رفضت قاضية في فلوريدا دعوى تشهير.

وسعت سامانثا ماركل، إلى الحصول على تعويضات بشأن المطالبات التي قدمتها ميغان ماركل في مقابلتها في آذار 2021 مع أوبرا وينفري. واتهمت الدوقة بقولها "كاذبة وخبيثة" وطعنت في ادعائها بأنها "نشأت كطفلة وحيدة".

وزعمت سامانثا أن ميغان صوّرتها على أنها "انتهازية مثيرة للاشمئزاز" وأن تعليقاتها قد عرّضتها "للسخرية والعار"، مما تسبب لها في ضرر كبير. كما زعمت أن التصريحات التي تم الإدلاء بها في "العثور على الحرية"، وهي سيرة ذاتية عن عائلة ساسكس كتبها أوميد سكوبي وكارولين دوراند، كانت تشهيرية.

ومع ذلك، جادل الفريق القانوني لميغان ماركل بضرورة رفض القضية، بحجة أنها لم تنكر وجود أخت غير شقيقة وأن آراءها وذكرياتها عن نشأتها لم تكن "موضوعًا مناسبًا" للتقاضي في المحكمة. واعتبروا أن "العثور على الحرية" لم تكتبه الدوقة، وبالتالي لا يمكن أن يشكل جزءًا من الادعاء.

ووافقت قاضية المقاطعة الأميركية شارلين إدواردز هانيويل على ذلك، رافضةً الدعوى قائلة إن تصريحات ميغان ماركل كانت مجرد تعبير عن رأي، وبالتالي "لا يمكن إثبات أنها كاذبة". وقالت: "كما يفهم المستمع العقلاني، فإن المدعى عليها تعبّر فقط عن رأيها حول طفولتها وعلاقتها بإخوتها غير الأشقاء. وبالتالي، وجدت المحكمة أن أقوال المدعى عليها لا يمكن التحقق منها موضوعياً ولا تخضع لإثبات تجريبي".
 
 

آخر الأخبار

منوعات

ميغان ماركل

الدعوى

القضائية

سامانثا ماركل

LBCI التالي
لدفع حيواني باندا للتزاوج... حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة
"فامباير سورفايفر" تنال لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:55

الممثلة غوينيث بالترو تربح الدعوى في قضية حادث التزلج

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-28

بايدن يحذّر من أن إسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار" في المواجهة القضائية

LBCI
أخبار دولية
2023-03-28

المفاوضات حول التعديلات القضائية في إسرائيل تنطلق مساء

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-24

وزير العدل رداً على صحيفة "نداء الوطن": ​يكفي تحريضًا وجهلا في القانون و​أوقفوا المزايدة على ممارستنا للأصول القضائية والقانونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:37

لدفع حيواني باندا للتزاوج... حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة

LBCI
منوعات
07:18

"فامباير سورفايفر" تنال لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو

LBCI
منوعات
06:55

ماسة وردية نادرة جدًا تُطرح في مزاد بنيويورك في تشرين الثاني

LBCI
منوعات
06:16

في دعوى على صحيفة "ديلي ميل"... الأمير هاري يمثل مجدداً أمام المحكمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:44

معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة

LBCI
اقتصاد
02:59

ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
أخبار لبنان
07:59

في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

LBCI
أخبار دولية
2023-03-30

الحال الصحية للبابا فرنسيس ساءت ليلا والوضع تحت السيطرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

LBCI
أخبار لبنان
07:53

لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا

LBCI
أخبار لبنان
03:40

سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
11:10

ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟

LBCI
اقتصاد
02:59

ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:08

مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161

LBCI
خبر عاجل
07:44

معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة

LBCI
خبر عاجل
11:04

الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

LBCI
حال الطقس
01:45

المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة