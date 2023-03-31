لدفع حيواني باندا للتزاوج... حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة

حديقة حيوان كوبنهاغن تعتمد استراتيجية جديدة لدفع حيواني باندا للتزاوج

لجأت حديقة حيوانات كوبنهاغن التي تبدي قلقاً لعدم تزاوج حيواني باندا فيها، إلى استراتيجية جديدة لدفع هذين الحيوانين الذين ينتميان إلى نوع يواجه صعوبات في التكاثر، للتزاوج.



قررت حديقة الحيوان في العاصمة الدنماركية أن تضع الباندا داخل قفص واحد قبل شهر مما تفعل في العادة، حتى يروضا بعضهما قبل فترة التغييرات الهرمونية لدى الأنثى.



أعارت السلطات الصينية لـ15 عاماً، الباندا "ماو سن" و"شينغ إير" إلى كوبنهاغن. ووصل الحيوانان إلى الدنمارك في ربيع 2019، ومذّاك باءت كلّ المحاولات لجعلهما يتكاثران بالفشل.



وقال الطبيب البيطري مادس فروست برتلسن "نحاول اتباع أسلوب معروف بنجاحه مع الدببة القطبية والدببة البنية في الحديقة، والمتمثل في وضع الباندا في القفص نفسه بدءاً من اليوم، مع أنّ ماو سن لن تكون جاهزة للتزاوج قبل أسابيع عدة".



وتمتد فترة التغييرات الهرمونية لدى أنثى الباندا بين يومين إلى ثلاثة أيام فقط، فيما يبدي المسؤولون في حديقة الحيوان أملاً في أن تؤدي استراتيجيتهم إلى تقارب بين الحيوانين.



وأشار فروست برتلسن إلى انّ "حيوانات الباندا من المعروف أنها تعيش وحيدةً ولا تحب رفقة الآخرين كثيراً، باستثناء أيام قليلة في السنة تكون فيها الأنثى في فترة التغييرات الهرمونية".



ويُعتبر تكاثر الباندا مسألة صعبة خصوصاً لدى تلك التي تعيش في الأسر. وتمتد فترة الخصوبة لدى إناث هذه الحيوانات بين 24 إلى 36 ساعة في الربيع، على ما توضح المنظمة العالمية لحفظ الباندا.



وتشير منظمة "بانداز انترناشونال" إلى أنّ أعداد الباندا الحالية تبلغ 1864 في مختلف أنحاء العالم، بينها 600 حيوان تعيش في الأسر.



