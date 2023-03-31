"فامباير سورفايفر" تنال لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو

نالت لعبة "فامباير سورفايفر" أو Vampire Survivor ليل الخميس لقب "أفضل لعبة" في حفل جوائز "بافتا" البريطانية لألعاب الفيديو، مع فوز "غاد أوف وور راغناروك" أو God of War Ragnarok بخمسة جوائز.

وتتسم لعبة "فامباير سورفايفر" ببساطة رسومها الغرافيكية ونمطها حيث يحاول اللاعب البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ضد موجات متتالية من الوحوش، ما أدّى إلى نيلها جائزتي أفضل لعبة وأفضل تصميم.

أما لعبة "غاد أوف وور راغناروك"، فقد مُنحَت جوائز فئات التحريك والصوت والموسيقى وأفضل ممثل لكريستوفر جادج وأفضل ممثل مساعد للايا دي ليون هيز. كذلك نالت جائزة لعبة العام نتيجة تصويت الجمهور.

وهذه اللعبة من "بلاي ستايشن" هي الجزء التاسع من سلسلة ألعاب "غاد أوف وور" التي حققت نجاحاً كبيراً، وتتناول مغامرات نصف إله يوناني يدعى كراتوس، وتتواصل إصداراتها منذ عام 2018 في عالم الأساطير الاسكندينافية.