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دراسة تكشف... أنياب ديناصورات "تي-ريكس" لم تكن بارزة كما كان يُعتقد

منوعات
2023-04-01 | 15:39
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دراسة تكشف... أنياب ديناصورات &quot;تي-ريكس&quot; لم تكن بارزة كما كان يُعتقد
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دراسة تكشف... أنياب ديناصورات "تي-ريكس" لم تكن بارزة كما كان يُعتقد

أظهرت دراسة حديثة أن الصورة التي تخيلتها معظم شركات صناعة الألعاب عن الديناصورات من نوع تي-ريكس مغلوطة، إذ أن أنيابها لم تكن بارزة كما كان يُعتقد، بل كان لها على الأرجح شفاه تغطيها.

 ويوضح أحد معدي هذه الدراسة، توماس كولن، أن "حيوانات مثل تي-ريكس، وهي ديناصورات لها أقدام، لديها على الأرجح نوع من الشفاه والأنسجة الرخوة تغطي أفواهها لحماية أسنانها".

ويضيف أستاذ علم الأحياء القديمة في جامعة أوبورن بولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة إن نتائج الدراسة الجديدة تحمل "تغييراً عن الكثير من الفرضيات المتداولة سابقاً، والتي كانت تشبّه هذه الديناصورات إلى حدّ كبير بالتماسيح، مع أسنان ظاهرة عندما يكون فكّها مغلقاً ومن دون شفاه".

ورغم أن المسألة لم تُجزم بالكامل، درس الباحثون مجموعة من الديناصورات وحشيات الأرجل "ثيروبودا" من متاحف عدة للتوصل إلى هذا الاستنتاج الجديد.

على سبيل المثال، قارن الباحثون تآكل مينا الأسنان لدى الديناصورات والتماسيح، الحيوانات الحية الأقرب إلى وحشيات الأرجل.

ويقول كولن إن مينا الأسنان "يجب أن يبقى رطباً للبقاء بصحة جيدة"، مضيفاً "إذا تعرض للهواء لفترة طويلة، فإنه يصبح متفتتاً ومن المرجح أن يتشقق أو يمرض".

ويشير توماس كولن إلى أن هذه الديناصورات "تُظهر نموذجاً أقرب إلى الحيوانات ذات الشفاه"، لافتاً إلى أن "سماكة مينا الأسنان هي نفسها على الجانبين الخارجي والداخلي".

أراد الباحثون أيضاً معرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون أسنان ديناصورات "تي-ريكس" كبيرة جداً على أفواهها، ومقارنتها بالكثير من السحالي الحديثة ذات الشفاه.

ويقول كولن إن "بعض سحالي الورل اليوم لها أسنان ضخمة للغاية"، و"يبدو من غير المعقول تقريباً أن هذه الأسنان يمكن تغطيتها بالكامل بالشفاه، لكنّ الأمر كذلك"، مضيفاً "واكتشفنا أن نسبة المقياس هذه متطابقة تقريباً بالنسبة للديناصورات وحشيات الأرجل".

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ولاية ألاباما

الولايات المتحدة

أستاذ علم الأحياء

توماس كولن.

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