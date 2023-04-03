الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي
منوعات
2023-04-03 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي
إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس
أقيمت السبت في ساحة شان دو مارس المجاورة لبرج إيفل في باريس نسخة مطابقة للمعلَم الشهير في العاصمة الفرنسية، أصغر بعشر مرات من الأساسي، لكن هذه الخطوة لم تلق استحسان بعض الزوار والسكان.
وقال مبتكر النسخة التي سمّيَت "إيفيلا" فيليب ميندرون لوكالة فرانس برس إن "فكرة بناء برج إيفل بمقياس 10/1" خطرت بباله "قبل سبع سنوات".
ويبلغ طول النسخة 33 متراً وتزن 32 طناً، وجُمِعَت أجزاؤها في منطقة فانديه الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر من باريس.
ونشرت بلدية العاصمة على تويتر صورة تُظهر البرجين الصغير والكبير أرفقتها بتعليق من وحي روحية تاريخ الأول من نيسان/أبريل، يوم النكات والمقالب، جاء فيه "اطمئنوا، أنتم ترون بوضوح".
وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن من المقرر أن تبقى النسخة في الموقع حتى 10 نيسان/أبريل.
وتفاوتت ردود فعل زوار المكان، إذ رأت الباريسية المتقاعدة دومينيك ديميتروف أن الفكرة "ظريفة جداً"، وأنها تتيح زيارة "برجَي إيفل بسعر واحد"، فيما لاحظ السائح فريديريك لوبوتي البالغ 35 عاماً أن البرج الصغير "نسخة طبق الأصل من شقيقه الأكبر".
أما على الشبكات الاجتماعية، فانتقدت مجموعة "أصدقاء شان دو مارس" هذه المبادرة، معتبرة في تغريدة على تويتر أن "معظم سكان المدينة يرغبون ببساطة بالتنزه في الحدائق الجميلة" المحيطة بالبرج.
وعلى الشبكة الاجتماعية نفسها، أورد حساب برج إيفل الرسمي السبت "كذبة" بمناسبة الأول من نيسان/أبريل مفادها أن "أعلى مزلقة في العالم ستُركّب اعتباراً من الأول من تموز/يوليو! على قمة" البرج الذي اكتمل بناؤه قبل 134 عاماً، مع مقطع فيديو أُعدّ بالكمبيوتر يشرح المشروع المزعوم.
ولكن بدا واضحاً من لافتة فيه رُسمت عليها أسماك (وهي رمز يوم المقالب)، أن الأمر لا يعدو كونه مزحة.
آخر الأخبار
منوعات
برج إيفل
باريس
فرنسا
التالي
بعمر 4 سنوات... طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم
بعد تغريدة لماسك...نيويورك تايمز تخسر العلامة التجارية الذهبية لحسابها الرسمي على تويتر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-10
فرنسا تحيي مئوية غوستاف إيفل عراب البرج الباريسي الشهير
منوعات
2023-03-10
فرنسا تحيي مئوية غوستاف إيفل عراب البرج الباريسي الشهير
0
أخبار لبنان
06:09
حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟
أخبار لبنان
06:09
حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟
0
فنّ
05:27
هيفاء وهبي ترفع منسوب الحماس.. شاهدوا بوستر فيلمها المُنتظر "رمسيس باريس"
فنّ
05:27
هيفاء وهبي ترفع منسوب الحماس.. شاهدوا بوستر فيلمها المُنتظر "رمسيس باريس"
0
أخبار لبنان
03:13
غسان سكاف للـLBCI: هناك غموض حول زيارة فرنجية الى فرنسا
أخبار لبنان
03:13
غسان سكاف للـLBCI: هناك غموض حول زيارة فرنجية الى فرنسا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:07
أكبر شعر مستعار في العالم... أسترالي يحطّم رقماً قياسياً في غينيس!
منوعات
06:07
أكبر شعر مستعار في العالم... أسترالي يحطّم رقماً قياسياً في غينيس!
0
منوعات
04:09
بعمر 4 سنوات... طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم
منوعات
04:09
بعمر 4 سنوات... طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم
0
منوعات
02:50
بعد تغريدة لماسك...نيويورك تايمز تخسر العلامة التجارية الذهبية لحسابها الرسمي على تويتر
منوعات
02:50
بعد تغريدة لماسك...نيويورك تايمز تخسر العلامة التجارية الذهبية لحسابها الرسمي على تويتر
0
منوعات
2023-04-01
دراسة تكشف... أنياب ديناصورات "تي-ريكس" لم تكن بارزة كما كان يُعتقد
منوعات
2023-04-01
دراسة تكشف... أنياب ديناصورات "تي-ريكس" لم تكن بارزة كما كان يُعتقد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
0
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
0
فنّ
05:04
هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟.. كارلا حداد تجيب وتوضح! (فيديو)
فنّ
05:04
هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟.. كارلا حداد تجيب وتوضح! (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-04-02
مركز أميركي: صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية
أخبار دولية
2023-04-02
مركز أميركي: صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
01:49
في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً
تقارير نشرة الاخبار
01:49
في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سباق مثير في أستراليا ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سباق مثير في أستراليا ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا وان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التقاليد التي يحييها اللبنانيون في أحد الشعانين لها جذورها في التاريخ.. فما معنى هذا العيد؟ ولماذا حمل هذا الإسم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التقاليد التي يحييها اللبنانيون في أحد الشعانين لها جذورها في التاريخ.. فما معنى هذا العيد؟ ولماذا حمل هذا الإسم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اليوان يحاول زعزعة مكان الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:17
اليوان يحاول زعزعة مكان الدولار
0
أمن وقضاء
13:17
قوى الأمن الداخلي حاضرة لحماية المواطنين... إليكم أبرز التوقيفات في "الأمن أمانة"
أمن وقضاء
13:17
قوى الأمن الداخلي حاضرة لحماية المواطنين... إليكم أبرز التوقيفات في "الأمن أمانة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في أحد الشعانين: معايدة خاصة من الأطفال زينة العيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في أحد الشعانين: معايدة خاصة من الأطفال زينة العيد!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:06
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
فنّ
06:50
نادين نسيب نجيم مع ولديها في أحد الشعانين... "ينعاد عليكم" (صور)
فنّ
06:50
نادين نسيب نجيم مع ولديها في أحد الشعانين... "ينعاد عليكم" (صور)
3
أخبار دولية
08:09
مصادر لرويترز: السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية
أخبار دولية
08:09
مصادر لرويترز: السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية
4
علوم وتكنولوجيا
07:55
"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
07:55
"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
5
آخر الأخبار
10:17
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العديد من الموضوعات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير
آخر الأخبار
10:17
وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العديد من الموضوعات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير
6
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
أمن وقضاء
16:12
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
7
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
أخبار لبنان
04:10
مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...
8
أخبار دولية
09:22
الآلاف يتظاهرون في بولندا دفاعا عن سمعة البابا يوحنا بولس الثاني
أخبار دولية
09:22
الآلاف يتظاهرون في بولندا دفاعا عن سمعة البابا يوحنا بولس الثاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store