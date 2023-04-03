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إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي

منوعات
2023-04-03 | 02:53
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إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي
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إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي

إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس

أقيمت السبت في ساحة شان دو مارس المجاورة لبرج إيفل في باريس نسخة مطابقة للمعلَم الشهير في العاصمة الفرنسية، أصغر بعشر مرات من الأساسي، لكن هذه الخطوة لم تلق استحسان بعض الزوار والسكان.

وقال مبتكر النسخة التي سمّيَت "إيفيلا" فيليب ميندرون لوكالة فرانس برس إن "فكرة بناء برج إيفل بمقياس 10/1" خطرت بباله "قبل سبع سنوات".

ويبلغ طول النسخة 33 متراً وتزن 32 طناً، وجُمِعَت أجزاؤها في منطقة فانديه الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر من باريس.

ونشرت بلدية العاصمة على تويتر صورة تُظهر البرجين الصغير والكبير أرفقتها بتعليق من وحي روحية تاريخ الأول من نيسان/أبريل، يوم النكات والمقالب، جاء فيه "اطمئنوا، أنتم ترون بوضوح".

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن من المقرر أن تبقى النسخة في الموقع حتى 10 نيسان/أبريل.

وتفاوتت ردود فعل زوار المكان، إذ رأت الباريسية المتقاعدة دومينيك ديميتروف أن الفكرة "ظريفة جداً"، وأنها تتيح زيارة "برجَي إيفل بسعر واحد"، فيما لاحظ السائح فريديريك لوبوتي البالغ 35 عاماً أن البرج الصغير "نسخة طبق الأصل من شقيقه الأكبر".

أما على الشبكات الاجتماعية، فانتقدت مجموعة "أصدقاء شان دو مارس" هذه المبادرة، معتبرة في تغريدة على تويتر أن "معظم سكان المدينة يرغبون ببساطة بالتنزه في الحدائق الجميلة" المحيطة بالبرج.

وعلى الشبكة الاجتماعية نفسها، أورد حساب برج إيفل الرسمي السبت "كذبة" بمناسبة الأول من نيسان/أبريل مفادها أن "أعلى مزلقة في العالم ستُركّب اعتباراً من الأول من تموز/يوليو! على قمة" البرج الذي اكتمل بناؤه قبل 134 عاماً، مع مقطع فيديو أُعدّ بالكمبيوتر يشرح المشروع المزعوم.

ولكن بدا واضحاً من لافتة فيه رُسمت عليها أسماك (وهي رمز يوم المقالب)، أن الأمر لا يعدو كونه مزحة.
 

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