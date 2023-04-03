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بعمر 4 سنوات... طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم
منوعات
2023-04-03 | 04:09
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بعمر 4 سنوات... طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم
طفل إماراتي يدخل "غينيس" كأصغر كاتب في العالم
حقّق الطفل الإماراتي، سعيد المهيري، رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" العالمية ليصبح أصغر كاتب في العالم بعمر 4 سنوات فقط.
وفي التّفاصيل، فألّف المهيري كتاباً باسم "الفيل سعيد والدب" يروي صداقة غير متوقعة بين حيوانين، ليلحق سعيد بأخته الطفلة الإماراتية الظبي المهيري، التي سبقته في سجل أصحاب الأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم وهي في عمر 7 سنوات.
وتعليقاً على إنجاز ابنها، علّقت والدة المهيري قائلةً: "كتب القصة بكلمات بسيطة. وقام المحكمون من غينيس بفحص عمله بدقة للتأكد من أنه كتبه بنفسه".
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