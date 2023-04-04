في قضية عنصرية... محكمة تأمر تيسلا بدفع 3.2 مليون دولار تعويضاً لعامل سابق

أصدرت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو الإثنين حكماً على شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بدفع تعويض بقيمة 3.2 مليون دولار لعامل سابق أسود بعد فوزه في قضية عنصرية.

ويعد هذا القرار، الذي جاء مع انتهاء إعادة المحاكمة في القضية، انتصارا لشركة تيسلا التي كانت تواجه حكما سابقا صدر في تشرين الأول 2021 بدفع 137 مليون دولار للعامل أوين دياز.

ورفض دياز حينذاك خفض القاضي للتعويض الأول تماشيا مع المعايير القانونية وآثر طلب إعادة المحاكمة، بحسب وكالة فرانس برس.

ووفقا لوثائق القضية، فكان دياز عامل مصعد في مصنع تيسلا في سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا بين حزيران 2015 وتموز 2016، حيث تعرض لإساءات عنصرية وبيئة عمل معادية.

وزعم دياز في الدعوى التي رفعها عام 2017 أن الموظفين الأميركيين من أصل أفريقي في المصنع حيث يعمل ابنه أيضا كانوا عرضة لنعوت عنصرية ومهينة بشكل منتظم.

وفي أعقاب الحكم الأصلي في الدعوى، قلل نائب رئيس الموارد البشرية في تيسلا من أهمية المزاعم بحصول إساءات عنصرية، في حين أكدت الشركة أن الظروف تحسنت في مكان العمل مقارنة بالفترة التي كان دياز يعمل فيها.