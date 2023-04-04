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سائق شاحنة يصطدم بطائرة مليئة بالركاب في مطار بالمكسيك (فيديو)
منوعات
2023-04-04 | 06:10
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سائق شاحنة يصطدم بطائرة مليئة بالركاب في مطار بالمكسيك (فيديو)
سائق شاحنة يصطدم بطائرة مليئة بالركاب في مطار بالمكسيك
اصطدم سائق شاحنة بطائرة مليئة بالركاب كانت تستعد للإقلاع في مطار في غرب المكسيك بعد أن فقد وعيه فجأة أثناء القيادة، وفقًا لـ
صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية.
وأظهر مقطع فيديو الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.
ولم يصب أحد من الركاب أو طاقم الطائرة جراء هذه الحادثة، ولكن تم نقلهم إلى طائرة ثانية بعد أن تسبب الحادث بأضرار في الطائرة.
وأكمل الركاب الرحلة في نهاية المطاف إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من اليوم.
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