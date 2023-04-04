الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في ظلّ معدلات التضخم المرتفعة... انتشار ظاهرة "حزمات الطهو" في فرنسا

منوعات
2023-04-04 | 06:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في ظلّ معدلات التضخم المرتفعة... انتشار ظاهرة &quot;حزمات الطهو&quot; في فرنسا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
في ظلّ معدلات التضخم المرتفعة... انتشار ظاهرة "حزمات الطهو" في فرنسا

انتشرت ظاهرة جديدة في فرنسا تُسمى "باتش كوكينغ" أو حزمات الطهو وتتضمن فكرة الطهو مرة واحدة أسبوعياً لتوفير الوقت والمال وذلك في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وتُخزَّن الأطباق في الثلاجة وتكون جاهزة لإعادة تسخينها وتناولها خلال الأسبوع، وتتّبع النساء الفرنسيات بذلك أسلوب "باتش كوكينغ" الرامي إلى إعداد الأطباق التي سيتم تناولها خلال الأسبوع بهدف إدارة أفضل للمبالغ المخصصة للطهو.

وتقول ساندرا ثومان، وهي مدوّنة متخصصة بالطهو منذ نحو 15 عاماً "إنّ الفرنسيين يحبون الطهو، وعندما نلاحظ أنّ أسلوب باتش كوكينغ يساعدنا في مهامنا اليومية ويسهّل حياتنا ونستطيع من خلاله توفير الأموال، نتمسّك به"، مشيرةً إلى أنّ أعداد مَن يطبّقون هذا الأسلوب تشهد تزايداً.

ويسعى عدد كبير من الأشخاص للحصول على نصائح تخوّلهم مواصلة اعتماد نظاماً غذائياً متوازناً بأقل تكلفة ممكنة، في مرحلة تشهد فيها غالبية دول العالم تضخماً كبيراً. وفي فرنسا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في آذار بـ15,8 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب وكالة فرانس برس، فتصل الميزانية الشهرية للأسرة إلى نحو مئة يورو أسبوعياً مع احتساب المشتريات الخاصة بالأطفال، فيما كانت هذه الميزانية تصل سابقاً إلى نحو "150 يورو".

وتؤكّد ساندرا ثومان انّ أسلوب "باتش كوكينغ" يضع حدّاً لإهدار الأطعمة وتناول الوجبات السريعة وطلب الوجبات الجاهزة.

آخر الأخبار

منوعات

ظاهرة جديدة

فرنسا

باتش كوكينغ

حزمات الطهو

الطهو مرة واحدة أسبوعيا

توفير الوقت

المال

معدلات التضخم

ساندرا ثومان

مدونة متخصصة بالطهو.

LBCI التالي
بعد 54 يوماً على الزلزال... لم شمل أم تركية بابنتها الرضيعة (فيديو)
سائق شاحنة يصطدم بطائرة مليئة بالركاب في مطار بالمكسيك (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:27

أمر بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري في فرنسا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-03

غسان سكاف للـLBCI: هناك غموض حول زيارة فرنجية الى فرنسا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-01

حراك العسكريين المتقاعدين دعا "المالية" الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية: للبقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع

LBCI
فنّ
2023-03-31

لهذه الأسباب...المغني ستروماييه يلغي مرة جديدة ثلاث حفلات له في فرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:03

بعد 54 يوماً على الزلزال... لم شمل أم تركية بابنتها الرضيعة (فيديو)

LBCI
منوعات
06:10

سائق شاحنة يصطدم بطائرة مليئة بالركاب في مطار بالمكسيك (فيديو)

LBCI
منوعات
03:54

في قضية عنصرية... محكمة تأمر تيسلا بدفع 3.2 مليون دولار تعويضاً لعامل سابق

LBCI
منوعات
09:27

في الصين... ترويض التوحّد بامتطاء الأحصنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-03-23

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
امن وقضاء
2023-02-07

توقيف سوري لقيامه بعدة سرقات وتهريبه شخصين عبر البحر (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-01

عصابة نفّذت عملية سلب ألماس بقيمة ٥٠٠ ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تكشف هوية المتورّطين وتلقي القبض على اثنين منهم

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-03

كهرباء لبنان : سقوط 3 أبراج توتر عالي بسبب السرقات ووضع التغذية على المحك ... الخسائر تقارب الـ3 ملايين دولار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:35

القرم بعد اجتماعه بميقاتي: الحلول والاقتراحات المقدمة بشأن "أوجيرو" ستطرح على طاولة جلسة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:47

أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!

LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
09:14

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
أمن وقضاء
11:21

تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
06:06

بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها

LBCI
أخبار لبنان
13:14

انخفاض في سعر دولار "Sayrafa"

LBCI
أخبار لبنان
12:58

لقاء بين فرنجية وحزب الله مساء الاثنين.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
اقتصاد
08:38

الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة