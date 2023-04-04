بعد 54 يوماً على الزلزال... لم شمل أم تركية بابنتها الرضيعة (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام عالمية خبر لم شمل الرضيعة الّتي كانت عالقة تحت أنقاض زلزال تركيا لمدة 128 ساعة، مع والدتها يوم الإثنين.

وبحسب المعلومات، فقد انفصلت الأم عن ابنتها عندما ضرب زلزالان مدمران جنوب تركيا في أوائل شباط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وعبر الحدود في شمال سوريا.

وكان يُعتقد في البداية أن الأم توفيت تحت الأنقاض في مقاطعة هاتاي التركية الأكثر تضرراً، ما أدّى إلى وضع الرضيعة، الّتي كانت تبلغ من العمر حوالي شهر ونصف الشهر فقط في ذلك الوقت، تحت رعاية الدولة.

وبعد فترة زمنية، تواصل أحد أفراد الأسرة مع المسؤولين، وتم إجراء اختبار الحمض النووي وأثبت أن Yaseming Besdag، التي لا تزال تُعالج من إصاباتها في مدينة أضنة، هي والدة الرضيعة.

ونشرت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ديريا يانيك، مقطع فيديو الاثنين على تويتر يُوثق اللحظة الّتي تم خلالها لم شمل الطفلة مع والدتها بعد 54 يومًا من الغياب.

وذكرت المعلومات أن الأم والرضيعة هما الناجيتين الوحيدتين، إذ فقدت الطفلة والدها وشقيقيها عندما ضرب الزلزال تركيا.

54 günlük hasret sona erdi.😊



Enkaz altından 128 saat sonra kurtulan, hemşirelerimizin Gizem Bebek ismini koyduğu Vetin Begdaş 54 gün sonra annesine kavuştu.



Vetin artık bizim de bebeğimiz.



Bakanlık olarak desteğimiz her zaman yanında olacak. pic.twitter.com/66sWKR53z3