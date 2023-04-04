مشهد مؤثر... متزلّج يُنقذ رجلاً مدفوناً تحت كومة من الثلج (فيديو)

يُظهر مقطع فيديو أحد المتزلجين المتمرسين وهو يقدم على إنقاذ متزلّج آخر "دُفن حياً" رأساً على عقب تحت الثلج في ولاية واشنطن بالقرب من الحدود الكندية.



وفي التفاصيل، فكان المتزلج قد صادف أن رأى لوح التزلج يبرز من الثلج. واستخدم تدريبه على الإنقاذ من الانهيار الجليدي لإخراج الرجل من كومة الثلج.



وقام المتزلج بالحفر حول رأس الرجل العالق لفتح مجرى الهواء أولاً، قبل أن يتم تحرير جسده من الثلج المتراكم. وتمكّن المتزلج من إنقاذه وجعله يتنفس من جديد.



ويُذكر أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المتزلج على الجليد قد تعرض لأي إصابات.