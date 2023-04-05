بسبب استخدام "غير قانوني" لبيانات الأطفال...غرامة بريطانية تفوق 15 مليون دولار على تيك توك

فرضت الهيئة الناظمة للقطاع الرقمي في بريطانيا (اي سي او) الثلاثاء على شبكة تيك توك الاجتماعية المملوكة لشركة صينية، غرامة قدرها 12,7 مليون جنيه استرليني (15,63 مليون دولار)، بتهمة الاستخدام "غير القانوني" لبيانات شخصية عائدة لأطفال، وفق ما ورد في بيان.واعتبرت الهيئة خصوصا في بيانها أن تطبيق تيك توك، الذي فُرضت على استخدامه أخيراً قيود في بلدان عدة حول العالم، سمح لما يصل إلى مليون وأربعمئة ألف طفل دون سن 13 عاماً في بريطانيا بفتح حساب على منصتها سنة 2020، خلافاً لقواعدها الرسمية، لافتة أيضاً إلى استخدام بياناتهم الخاصة من دون موافقة أهلهم.وكشف تحقيق الهيئة البريطانية أن تيك توك لم تجر "عمليات التحقق المناسبة للتحقق من حسابات الأطفال" دون السن القانونية و"إلغائها"، في وقت أبدى بعض المديرين مخاوف عبر القنوات الداخلية في هذا الشأن، بحسب البيان.وأشار المفوض البريطاني لشؤون المعلومات جون إدواردز في تصريحات أوردها البيان إلى أن "ثمة قوانين سارية في بريطانيا للتأكد من أن أطفالنا في أمان في العالم الرقمي" و"تيك توك لم تحترمها".وقد حظر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية والحكومات الكندية والبريطانية والأسترالية أخيرا على الموظفين الرسميين في هذه البلدان استخدام تيك توك على هواتفهم المهنية. كما اتخذ البرلمان النروجي تدبيراً مشابهاً العام الماضي، شأنه في ذلك شأن الجيش السويدي.وتتهم الولايات المتحدة خصوصاً تيك توك التابعة لشركة "بايت دانس" الصينية، بالتجسس لحساب بكين والتلاعب بالأميركيين.