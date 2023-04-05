مصري يحصد لقباً في غينيس... سبح أكثر من 11 كيلومتراً مكبّل اليدين!

حطّم السبّاح المصري شهاب علام، 31 عاماً، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية بعدما سبح لأكثر من 11 كيلومتراً مكبّل اليدين.وفي التّفاصيل، فارتدى علام الأصفاد وسبح أكثر من 11 كيلومتراً في مياه الخليج العربي خلال 6 ساعات، محطّماً بذلك الرقم الأسبق الذي سجّله السّباح الأميركي بنيامين كاتزمان في العام 2021.وأشار علام إلى أنّه قد يسعى يوماً إلى تحطيم رقمه القياسي الشخصي إلّا أنّه لا يزال يعمل على تطوير بعض المهارات الضرورية.