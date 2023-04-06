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أفعى كوبرا على متن طائرة تجبر طياراً على الهبوط الاضطراري

منوعات
2023-04-06 | 07:08
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أفعى كوبرا على متن طائرة تجبر طياراً على الهبوط الاضطراري
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أفعى كوبرا على متن طائرة تجبر طياراً على الهبوط الاضطراري

أفعى كوبرا على متن طائرة تجبر طياراً على الهبوط الاضطراري

أُجبر طيار من جنوب إفريقيا على الهبوط اضطراريًا بعدما انزلقت أفعى كوبرا قاتلة بطول 5 أقدام من جانبه واختبأت تحت مقعده.

وكان رودولف إيراسموس يسافر مع أربعة ركاب في طائرة خاصة على ارتفاع 11 ألف قدم عندما قال إنه شعر "بإحساس بارد" في وركه. وظنّ الطيار أنه لم يغلق زجاجة المياه بإحكام وأن مياهها قد انسابت على قميصه ليتفاجأ بأفعى كوبرا.

ولم يُرِد الطيار أن يتسبب بحالة من الرعب بين الركاب، ومن ثمّ فكّر جيدا قبل أن يقول لهم بهدوء إن ثمة راكبا زائدا وغير مرغوب فيه على متن الطائرة.

واضطرت الطائرة إلى هبوط اضطراري في مدينة ويلكوم بجنوب إفريقيا.
 
 

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