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"صاحب أطول شارب"... رجل يحطم رقماً قياساً في غينيس بأغرب طريقة!

منوعات
2023-04-06 | 07:45
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&quot;صاحب أطول شارب&quot;... رجل يحطم رقماً قياساً في غينيس بأغرب طريقة!
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"صاحب أطول شارب"... رجل يحطم رقماً قياساً في غينيس بأغرب طريقة!

"صاحب أطول شارب"... رجل يحطم رقماً قياساً في غينيس بأغرب طريقة!

كسر رجل يدعى بول سلوسار من ولاية كارولينا الجنوبية رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بأطول شارب وصل طوله الى 64 سنتيمتراً. 

وقال سلوسار لموسوعة غينيس: "قررت أن أطوّل شاربي وألاّ أقصه بعد أن شبهتني زوجتي بالفرشاة السلكية عندما قصصته".

وكشف سلوسار أنه كان يزور معرضاً للدراجات النارية في تاكوما في واشنطن، عندما طلب منه أحدهم المشاركة في مسابقة لشعر الوجه. فحصل على لقب أفضل شارب مما دفعه للدخول في بطولة عالمية خاصّة باللحية والشارب عام 2017 قبل أن يحصل على اللقب في غينيس.
 
 

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أطول شارب

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