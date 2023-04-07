في موقف طريف... قطة تقفز على إمام أثناء صلاة التراويح بالجزائر (فيديو)

قطة تقفز على إمام أثناء صلاة التراويح بالجزائر

وثّق البث المباشر لصلاة التراويح في الجزائر اللحظة التي قفزت فيها قطة على الإمام في ولاية برج بوعريريج.



وفي التفاصيل، فكان الإمام وليد مهساس يصلي صلاة التراويح عندما تسللت قطّة إلى المسجد وذهبت مباشرة نحوه.



وظهرت القطة وهي تقفز وتجلس على كتف الشيخ ومن ثم تبدأ بمداعبة وجههه للحظات إلى أن تنهي مهمتها وتقرر الرحيل، تاركة الشيخ الذي تعامل معها بلطف ليكمل صلاته.



ونشر الشيخ وليد مهساس الفيديو الذي نال ملايين المشاهدات على صفحته الخاصة على فيسبوك وعلق قائلا: "سبحان الله حتى الحيوانات تخشع لكلام الله...".