الأميرة نورة فيصل آل سعود تتولى رئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات في الرياض

أعلنت "فوربس الشرق الأوسط" تعيين سمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيسةً لقمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات في العاصمة السعودية الرياض.وستجمع القمة أكثر النساء إنجازًا وموهبة في العالم من جميع مناحي الحياة والقطاعات، وذلك من 21 إلى 23 أيار 2023.وقالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان: "يشرفنا تعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود لرئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات 2023. تم اختيار الأميرة وتعيينها في هذا المنصب، لكونها نموذجًا شابًا يحتذى به، إذ تعمل على الترويج للثقافة والسياحة في المملكة العربية السعودية. إنها واحدة من السيدات اللواتي يعملن بجد لدعم وتمكين المرأة في القطاعات جميعها".ومن جانبها قالت سمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود: "إنه لشرف كبير أن أتولى رئاسة قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات في الرياض. ومع الفرص الواعدة التي نشهدها في السعودية الآن، يعد هذا الحدث منصة لإلهام النساء ليكن معًا في مكان واحد لتبادل الأفكار حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام بوصفنا قائدات وسيدات أعمال، ونماذج يحتذى بها لتحقيق التغيير".