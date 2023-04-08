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أبرزها زيّ ترافولتا في "ساترداي نايت فيفر"...مزاد على 1400 قطعة هوليودية

منوعات
2023-04-08 | 03:14
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أبرزها زيّ ترافولتا في &quot;ساترداي نايت فيفر&quot;...مزاد على 1400 قطعة هوليودية
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أبرزها زيّ ترافولتا في "ساترداي نايت فيفر"...مزاد على 1400 قطعة هوليودية

مزاد على 1400 قطعة هوليودية أبرزها زيّ ترافولتا في "ساترداي نايت فيفر"

سيكون الزيّ الشهير الذي ارتداه الممثل الأمريكي جون ترافولتا في فيلم "ساترداي نايت فيفر" خلال سبعينات القرن العشرين وأدى فيه دور نجم ديسكو، القطعة الأبرز في مزاد علني يُقام خلال أبريل الجاري في ولاية كاليفورنيا.

ويندرج هذا الزيّ المؤلف من ثلاثة أجزاء ضمن مجموعة بعنوان Hollywood: Classic and Contemporary تطرحها دار "جوليانز أوكشنز" للبيع في 22 و23 أبريل في بيفرلي هيلز.

وقال المدير العام للدار مارتن نولان "عند التحدث عن الديسكو، يتبادر إلى الذهن فيلم ساترداي نايت فيفر، وفرقة بي جيز، وجون ترافولتا".

وقُدّر بنحو 200 ألف دولار سعر البدلة التي تعيد إلى الذاكرة أغنية "ستايينغ ألايف" (Staying Alive) الشهيرة بصوت مغني فرقة "بي جيز" باري غيب، إلا أن نولان لم يستبعد أن يبلغ الزيّ المؤلف من سروال "رِجل الفيل" الواسع في أسفله وقميص ذات ياقة عريضة بسعر أعلى.

وهذا الزي هو ضمن أكثر من 1400 قطعة معروضة في هذا المزاد استُخدمت في أفلام اشتهرت خلال الأعوام المئة الماضية.

ولن يكون الاهتمام بالقطع الأخرى أقل شأناً، ومنها مثلاً عصا تشارلي شابلن، واللوح الطائر من فيلم "باك تو ذا فيوتشر 3" وغطاء الرأس الأصلي الذي ارتدته ثيدا بارا في فيلم "كليوباترا" عام 1917.

وستتاح لمحبّي شخصية هاري بوتر أيضاً المزايدة على عدد من القطع والعصي السحرية التي استخدُمت في سلسلة أفلام الفتى الساحر. كذلك تُطرح أزياء من أفلام "جون ويك" و"باتمان" و"آيرون مان" و"ستار وورز".

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