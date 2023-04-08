أرانب عيد الفصح بمواد مخدرة

أرانب عيد الفصح بمواد مخدرة

قد تكون الأرانب البلجيكية بمثابة متعة عيد الفصح للأطفال في جميع أنحاء العالم، ولكن ليست جميعها مصنوعة من الشوكولاتة الشهيرة في البلاد.



إذ صادرت جمارك مطار بروكسل الدولي مجموعة من أرانب عيد الفصح تم تصنيعها من مواد مخدرة.



وقال ضابط الجمارك البلجيكي، باول ميلينير لوكالة "فرانس برس"، إنه تمّ العثور على مواد خام من مادة " إكستاسي" (MDMA) في الأرانب، والتي كان من المخطط تحويلها إلى حبوب للتعاطي في وقتٍ لاحق.