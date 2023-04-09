ضيف غير متوقع يدخل مستشفى في عاصمة ولاية آلاسكا (فيديو)

ضيف غير متوقع يدخل مستشفى في عاصمة ولاية آلاسكا (فيديو)



أثار حيوان الموظ الصغير، والذي يعرف بالغزال الأميركي، الضجة عندما تجول في مستشفى في أنكوراج بولاية ألاسكا، الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى العمل على إخراجه من المستشفى.



وأظهر مقطع فيديو، نشره موظفو المستشفى، فريقًا من حراس الأمن وبعض المرضى يشكلون جدارًا بشريًا حول الموظ لمواجهته.



وبدا الحيوان مهتمًا بمضغ نباتات الزينة الموضوعة في صالة الإستقبال.



وبدوره، قال مدير الأمن في بروفيدنس راندي هيوز: "تلقينا مكالمة من أحد المرسلين لدينا تفيد بأن حيوانًا من الموظ قد دخل المستشفى، وكان في ردهة الفندق يأكل نباتاتنا".



واستغرق الأمر حوالي 15 دقيقة من "التشجيع اللطيف" من المستجيبين لإقناع الزائر بالعودة للخارج من الباب الذي دخل منه بينما كان المرضى والممرضات المجتمعون يهتفون.



وقال هيوز: "لقد سئم أخيرًا من أن الجميع ينظرون إليه، وفي النهاية شق طريقه للخروج من الباب".