السجن لرجل بتهمة تخويف الدجاج حتى الموت

السجن لرجل بتهمة تخويف الدجاج حتى الموت



حُكم على رجل صيني بالسجن الثلاثاء بتهمة التسلل إلى ممتلكات جاره لإخافة الآلاف من الدجاج حتى الموت كجزء من مخطط انتقامي.



وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن الرجل، الذي تم التعرف عليه من خلال لقبه جو، أدين باستخدام مصباح يدوي لتخويف الطيور، مما تسبب في قتل بعضها.



وتسبب الضوء الوامض في إصابة الدجاج بالذعر، إذ داست على بعضها في محاولة للهروب.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي أقدم فيها جو على مثل هذه الخطوة، فقد دهس 500 دجاجة حتى الموت بوقت سابق.



وألقت الشرطة القبض على جو وأمرته بدفع 3 آلاف يوان أو 436 دولارًا لجاره، الذي يُعرف باسم تشونغ، الأمر الذي أثار غضبه فعاد ونفذ المخطط مرة ثانية.



وتقول السلطات إن ما مجموعه 1100 دجاجة قتلت في المجزرتين.



وحكمت المحكمة على الرجل بالسجن 6 أشهر مع سنة واحدة تحت المراقبة.