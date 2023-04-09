حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!

حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!



هاجم دب مهدد بالانقراض شابًا كان يركض على طريق غابة في شمال شرق إيطاليا وقتله.



وكان الشاب الذي يدعى أندريا بابي، ويبلغ من العمر 26 عامًا، يمارس رياضة الجري في وادي فال دي سول، بالقرب من قريته في كالديس بمنطقة ترينتينو، عندما قُتل.



وعثر فريق البحث على جثته المنكوبة بعد ساعات من إبلاغ صديقته عن اختفائه.



وقال رئيس منطقة ترينتينو، ماوريتسيو فوجاتي، إن "الدب الذي قتل بابي سيتم تحديده وقتله".



وتعتبر الدببة البنية في جبال الألب من الأنواع المهددة بالانقراض في مقاطعة ترينتينو وأعيد إدخالها إلى المنطقة من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي بين عامي 1996-2004.