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سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول

منوعات
2023-04-10 | 02:41
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سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول
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سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول

سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول

تصدر فيلم "ذا سوبر ماريو بروذرز موفي" شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع. حقق فيلم الرسوم المتحركة لشركتي يونفرسال وإليومنيشين 204.6 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى له في 4343 شاشة عرض في أميركا الشمالية، بما في ذلك 146.4 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع.

مع إيرادات دولية تقدر بنحو 173 مليون دولار وإجمالي عالمي بلغ 377 مليون دولار، حطم "ماريو" الأرقام القياسية لأفضل افتتاحية لفيلم مقتبس من ألعاب الفيديو ليتجاوز ووركرافت الذي حقق 210 مليون دولار وفيلم الرسوم ”فروزين 2″ الذي حصد 358 مليون دولار.

إجمالي إيراده العالمي جعله أكبر افتتاح لعام 2023 وثاني أكبر افتتاح محلي لفيلم رسوم متحركة لمدة ثلاثة أيام خلف فيلم ” فياندينغ دوري”. ويعد أيضا رقما قياسيا لشركة إليومنيشين، شركة الرسوم المتحركة وراء امتيازات ناجحة مثل ”مينيومز”، والتي حققت أكثر من 5 مليارات دولار من 13 فيلمًا.

"ماريو" المصنف بي جي هو قصة عن سباك من بروكلين يدعى ماريو، بصوت كريس برات، ولويجي (تشارلي داي)، اللذين وقعا في أنبوب وخرجا في عالم آخر مليء بشخصيات نينتندو الأكثر شهرة، من بروزر (جاك بلاك) إلى برينسيس بيتش (آنيا تايلور جوي).

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