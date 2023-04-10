الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصر باكنغهام يكشف تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز في أيار... ماذا ستتضمن؟
منوعات
2023-04-10 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قصر باكنغهام يكشف تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز في أيار... ماذا ستتضمن؟
قصر بكنغهام يكشف تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز في أيار
كشف قصر باكنغهام، الأحد، عن بعض التفاصيل المتعلقة بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في السادس من الشهر المقبل.
قال القصر إنّه من المقرّر أن يتوجّه تشارلز وزوجته كاميلا إلى كاتدرائية وستمنستر التي تقام فيها المراسم في أحدث عربة ملكية وهي عربة اليوبيل الماسي التي تم تصميمها للاحتفال بمرور 60 عاماً على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا واستخدمت للمرة الأولى عام 2014.
وأوضح القصر أنّ تتويج تشارلز سيكون في احتفال تغلب عليه الأبهة والعظمة وسط تقاليد تعود إلى ألف عام. ومن المقرّر أن تكون مدة المراسم أقصر من المدة التي استغرقتها مراسم تنصيب والدته الراحلة إليزابيث قبل 70 عاما. وسيكون الحدث مختلفا بعض الشيء عن تنصيب الملكة الراحلة في عام 1953 لا سيما من حيث الحجم ليتماشى جزئيّاً مع العصر الحديث ويعكس أزمة تكاليف المعيشة الحالية.
وبعد الانتهاء من المراسم، سيعود تشارلز وكاميلا إلى قصر بكنغهام في موكب سيكون أكبر حجماً من رحلتهما إلى الكاتدرائية لكنه سيكون حوالي ثلث الطريق الذي قطعته إليزابيث والبالغ طوله 7,2 كيلومترات عندما احتشد الملايين في الشوارع لمشاهدته.
وخلال العودة إلى باكنغهام، سيستخدم تشارلز وكاميلا أقدم عربة ملكية، وهي العربة الملكية المذهبة التي تعود إلى 260 عاماً والتي جرى استخدامها في كل مراسم التنصيب منذ عهد الملك وليام الرابع عام 1831 واستخدمها للمرة الأولى جورج الثالث للذهاب لحضور الافتتاح الرسمي للبرلمان في عام 1762 عندما كان لا يزال ملكاً للمستعمرات الأميركية الخاضعة لبريطانيا.
ويبلغ طول العربة سبعة أمتار وارتفاعها 3,6 أمتار ووزنها أربعة أطنان وتحتاج إلى ثمانية من الخيول لجرها. وقالت سالي غودسير أمينة، الفنون الزخرفية في المجموعة الملكية للعائلة البريطانية، إنه "بسبب ذلك (حجم العربة) لا يمكن استخدامها إلّا بوتيرة بطيئة تماثل سير الأفراد مما يزيد من فخامة وعظمة هذا الموكب الملكي الكبير".
لكن الملكة الراحلة إليزابيث كانت قد وصفت في فيلم وثائقي بث عام 2018 رحلتها من قصر بكنغهام إلى كاتدرائية وستمنستر في تلك العربة بأنّها كانت "مروّعة" وقالت إنّها لم تكن مريحة للغاية.
آخر الأخبار
منوعات
باكنغهام
الملك تشارلز
مراسم تتويج
سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-06
هل تلقّى هاري وميغان دعوةً لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز؟
منوعات
2023-03-06
هل تلقّى هاري وميغان دعوةً لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز؟
0
منوعات
2023-01-22
قصر باكنغهام يكشف تفاصيل احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث
منوعات
2023-01-22
قصر باكنغهام يكشف تفاصيل احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث
0
منوعات
2023-04-05
طرح أول طابع بريطاني يحمل صورة الملك تشارلز الثالث
منوعات
2023-04-05
طرح أول طابع بريطاني يحمل صورة الملك تشارلز الثالث
0
منوعات
2023-04-01
بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث... إطلاق قصة جديدة من مغامرات جيمس بوند
منوعات
2023-04-01
بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث... إطلاق قصة جديدة من مغامرات جيمس بوند
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:41
سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول
منوعات
02:41
سوبر ماريو يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول
0
منوعات
02:25
في مدينة أنتيب الفرنسية...متحف بيكاسو يحيي ذكرى وفاته الخمسين
منوعات
02:25
في مدينة أنتيب الفرنسية...متحف بيكاسو يحيي ذكرى وفاته الخمسين
0
منوعات
07:04
حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!
منوعات
07:04
حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!
0
منوعات
05:46
السجن لرجل بتهمة تخويف الدجاج حتى الموت
منوعات
05:46
السجن لرجل بتهمة تخويف الدجاج حتى الموت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:41
الأمطار ستعود من جديد... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
01:41
الأمطار ستعود من جديد... إليكم حال الطقس في لبنان
0
أخبار لبنان
2023-04-09
ميقاتي: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بالبحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام
أخبار لبنان
2023-04-09
ميقاتي: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بالبحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام
0
أخبار دولية
10:53
وفدان إيرانيان في السعودية بحلول نهاية الأسبوع
أخبار دولية
10:53
وفدان إيرانيان في السعودية بحلول نهاية الأسبوع
0
أخبار لبنان
2023-04-09
مركز الملك سلمان للإغاثة واصل توزيع السلل الغذائية
أخبار لبنان
2023-04-09
مركز الملك سلمان للإغاثة واصل توزيع السلل الغذائية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
النافعة تعود الى العمل الجزئي الثلاثاء... اليكم الخدمات التي ستقدمها
تقارير نشرة الاخبار
15:02
النافعة تعود الى العمل الجزئي الثلاثاء... اليكم الخدمات التي ستقدمها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
العاصمة الفرنسية تحتضن ذهب الفراعنة.. حدث ثقافيٍ يُعرِّف الزائر على الفرعون رمسيس الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
العاصمة الفرنسية تحتضن ذهب الفراعنة.. حدث ثقافيٍ يُعرِّف الزائر على الفرعون رمسيس الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل بإمكان الولايات المتحدة الأميركية حفظ أسرارها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل بإمكان الولايات المتحدة الأميركية حفظ أسرارها؟
0
أمن وقضاء
13:38
"الأمن أمانة".. توقيفات وضبط مخدرات في حصيلة عمل قوى الأمن الداخلي خلال أسبوع
أمن وقضاء
13:38
"الأمن أمانة".. توقيفات وضبط مخدرات في حصيلة عمل قوى الأمن الداخلي خلال أسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا خسرت الرياضة اللبنانية من عدم إستكمال مشروع مجمع إميل لحود الاولمبي للسباحة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا خسرت الرياضة اللبنانية من عدم إستكمال مشروع مجمع إميل لحود الاولمبي للسباحة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مرسوم تشكيل لجان القيد للإنتخابات البلدية... هل يكون سبباً للطعن بها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مرسوم تشكيل لجان القيد للإنتخابات البلدية... هل يكون سبباً للطعن بها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل تُمدّدُ مهلة تقديم الطلبات لعضوية الهيئة الناظمة للكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل تُمدّدُ مهلة تقديم الطلبات لعضوية الهيئة الناظمة للكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
بالأرقام: كلفة التأخر عن الإتفاق النهائي مع صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:08
بالأرقام: كلفة التأخر عن الإتفاق النهائي مع صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
في أحد الشعانين تبعاً للتقويم الشرقي... توحيد للطوائف وملتقى للأحبة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
في أحد الشعانين تبعاً للتقويم الشرقي... توحيد للطوائف وملتقى للأحبة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:22
سقوط جرحى بحادث سير مروّع قبل نفق شكا بإتجاه طرابلس (صور)
أمن وقضاء
15:22
سقوط جرحى بحادث سير مروّع قبل نفق شكا بإتجاه طرابلس (صور)
2
حال الطقس
01:41
الأمطار ستعود من جديد... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
01:41
الأمطار ستعود من جديد... إليكم حال الطقس في لبنان
3
أمن وقضاء
15:28
اشكال كبير في منطقة بكفتين-الكورة.. اطلاق نار وسقوط جرحى
أمن وقضاء
15:28
اشكال كبير في منطقة بكفتين-الكورة.. اطلاق نار وسقوط جرحى
4
منوعات
07:04
حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!
منوعات
07:04
حادثة مأساوية... دب يقتل شابًا في إيطاليا!
5
تقارير نشرة الاخبار
15:02
النافعة تعود الى العمل الجزئي الثلاثاء... اليكم الخدمات التي ستقدمها
تقارير نشرة الاخبار
15:02
النافعة تعود الى العمل الجزئي الثلاثاء... اليكم الخدمات التي ستقدمها
6
صحة وتغذية
05:34
لصحة دماغ أفضل... تناولوا هذه الأطعمة!
صحة وتغذية
05:34
لصحة دماغ أفضل... تناولوا هذه الأطعمة!
7
خبر عاجل
06:13
البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح: ساعد يا ربّ لبنان الذي ما يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتخطى الانقسامات ويعمل جميع المواطنين معًا من أجل خير البلاد
خبر عاجل
06:13
البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح: ساعد يا ربّ لبنان الذي ما يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتخطى الانقسامات ويعمل جميع المواطنين معًا من أجل خير البلاد
8
منوعات
05:46
السجن لرجل بتهمة تخويف الدجاج حتى الموت
منوعات
05:46
السجن لرجل بتهمة تخويف الدجاج حتى الموت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store