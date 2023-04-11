قرش ينهش قدم رجل في هاواي... والأخير في حالة خطيرة!

قرش ينهش قدم رجل في هاواي... والأخير في حالة خطيرة!



تعرض رجل بالغ من العمر 58 عامًا لهجوم سمكة قرش بالقرب من حوض كيوالو قبالة هونولولو صباح الأحد. ونهش القرش الضحية في ساقه بعد أن كان يركب الأمواج، وفقًا لخدمات الطوارئ الطبية في هونولولو.



وأشارت تقارير محلية إلى أن سمكة القرش يبلغ ارتفاعها 8 أقدام شوهدت في المنطقة.



ونقل المسعفون الرجل من الشاطئ إلى مستشفى قريب وهو في حالة خطيرة.



وقال المتحدث بإسم خدمات الطوارئ الطبية، شاين إنرايت، إنهم " سيستمرون في القيام بدوريات في المياه قبالة حوض كيوالو بعد لدغة سمك القرش الأخيرة".