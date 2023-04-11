الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة مصمم رقصات الباليه الفرنسي الشهير بيار لاكوت عن 91 عاماً
منوعات
2023-04-11 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفاة مصمم رقصات الباليه الفرنسي الشهير بيار لاكوت عن 91 عاماً
وفاة مصمم رقصات الباليه الفرنسي الشهير بيار لاكوت عن 91 عاماً
توفي مصمّم الرقصات الفرنسي بيار لاكوت عن 91 عاماً، وفق تأكيد لوكالة فرانس برس من الراقصة النجمة غيلان تيسمار، زوجة الراحل الذي اشتهر بإعادة تصميم عروض باليه من القرن التاسع عشر لأكبر الفرق في العالم.
وأوضحت تيسمار أنّ لاكوت فارق الحياة "في الرابعة فجراً" في عيادة في "لا سين سور مير" بمقاطعة فار (جنوب فرنسا) جرّاء تعفّن الدم الناتج عن التهاب جرح كان مصاباً به.
وأضافت تيسمار المتزوّجة من لاكوت منذ العام 1968 أنّ رحيلة "محزن جداً"، مشيرة إلى أنّه كان لا يزال يخطّط لمشاريع عدّة "وكان يؤلف كتاباً".
وتابعت "كان مفعماً بالحيوية وكانت لديه مشاريع لفرق" رقص، من بينها فرقة الباليه في دار روما للأوبرا.
ويعود آخر عرض راقص صمّمه لاكوت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقد اقتبسه من رواية "الأحمر والأسود" لستاندال لفرقة أوبرا باريس.
وأكّدت تيسمار أنّ الراحل "أحبّ دار الأوبرا (في باريس) التي كانت بيته الوحيد".
ووُلد بيار لاكوت في 4 نيسان/أبريل 1932 في المنطقة الباريسية، والتحق بمدرسة أوبرا باريس عام 1942 رغم هشاشة صحته، ثم انضمّ إلى فرقة الباليه وأصبح راقصاً رئيسياً فيها عام 1951.
وكان لاكوت ميّالاً إلى تصميم الرقصات، فأسّس فرقة "باليه برج إيفل" بعد استقالته من دار الأوبرا، وتركّزت مسيرته الفنية منذ العام 1959 على الرقص وتصميم الرقصات.
وكان في بداية ستينيات القرن العشرين أحد أبرز المساهمين في تدبير انشقاق الراقص السوفياتي الشهير رودولف نورييف عن النظام الشيوعي في موسكو ولجوئه إلى الغرب.
ودفعت إصابة في الكاحل لاكوت إلى الحدّ من نشاطه عام 1968، فكرّس نفسه لاكتشاف عروض الباليه القديمة وإحيائها، ومنها "لا سيلفيد" (La Sylphide)، أول باليه على أصابع القدمين (1832).
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
مصمم رقصات
باليه
بيار لاكوت
التالي
"فضة"... مذيعة افتراضية في الكويت
قصر باكنغهام يكشف تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز في أيار... ماذا ستتضمن؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:22
وفاة شخصين جراء فيضانات في إسرائيل
أخبار دولية
10:22
وفاة شخصين جراء فيضانات في إسرائيل
0
منوعات
10:11
مدرسة أميركية صرفت معلّماً طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم
منوعات
10:11
مدرسة أميركية صرفت معلّماً طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم
0
أخبار دولية
2023-04-10
وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم في الضفة الغربية المحتلة الجمعة
أخبار دولية
2023-04-10
وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم في الضفة الغربية المحتلة الجمعة
0
فنّ
2023-04-10
وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي... آخر أعماله كان "عروس بيروت"
فنّ
2023-04-10
وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي... آخر أعماله كان "عروس بيروت"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:11
مدرسة أميركية صرفت معلّماً طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم
منوعات
10:11
مدرسة أميركية صرفت معلّماً طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم
0
منوعات
08:47
ولايات أميركية ليبرالية تبدأ بتخزين أدوية الاجهاض بعد قرار لقاض فدرالي بحظرها
منوعات
08:47
ولايات أميركية ليبرالية تبدأ بتخزين أدوية الاجهاض بعد قرار لقاض فدرالي بحظرها
0
منوعات
07:21
قرش ينهش قدم رجل في هاواي... والأخير في حالة خطيرة!
منوعات
07:21
قرش ينهش قدم رجل في هاواي... والأخير في حالة خطيرة!
0
منوعات
04:10
"فضة"... مذيعة افتراضية في الكويت
منوعات
04:10
"فضة"... مذيعة افتراضية في الكويت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-04-05
الوكالة الوطنية للإعلام: تسرب مادة المازوت على الطريق العام الذي يربط بين الطريق الساحلي وبلدات الوسط على خط البترون - إده
آخر الأخبار
2023-04-05
الوكالة الوطنية للإعلام: تسرب مادة المازوت على الطريق العام الذي يربط بين الطريق الساحلي وبلدات الوسط على خط البترون - إده
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هل تنجو تايوان من لعبة التوازنات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هل تنجو تايوان من لعبة التوازنات العالمية؟
0
أخبار دولية
2023-04-09
ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في قضية تايوان
أخبار دولية
2023-04-09
ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في قضية تايوان
0
أخبار دولية
07:27
موسكو تتهم كييف والدول الغربية بالسعي لإحداث تمرد مسلح في روسيا
أخبار دولية
07:27
موسكو تتهم كييف والدول الغربية بالسعي لإحداث تمرد مسلح في روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
هل خططت مصر سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها على اوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
هل خططت مصر سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها على اوكرانيا؟
0
أخبار لبنان
07:45
الراعي: دعم الثقافة هو أفضل ما يمكن القيام به من اجل القيام بلبنان
أخبار لبنان
07:45
الراعي: دعم الثقافة هو أفضل ما يمكن القيام به من اجل القيام بلبنان
0
أخبار لبنان
07:43
مراكزُ النافعة تعود إلى العملِ الجزئي.. فكيف كانت صورة اليوم الأول؟
أخبار لبنان
07:43
مراكزُ النافعة تعود إلى العملِ الجزئي.. فكيف كانت صورة اليوم الأول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
04:54
بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
04:54
بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
02:14
بعد إقفال دام لستة اشهر تقريبا مراكز النافعة تعود إلى العمل الجزئي
تقارير نشرة الاخبار
02:14
بعد إقفال دام لستة اشهر تقريبا مراكز النافعة تعود إلى العمل الجزئي
0
رياضة
13:31
هل يعودُ ميسي الى برشلونة هذا الصيف؟
رياضة
13:31
هل يعودُ ميسي الى برشلونة هذا الصيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ما مدى جهوزية الجهاز البشري للانتخابات البلدية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ما مدى جهوزية الجهاز البشري للانتخابات البلدية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في احتفال موسيقي بعنوان "مجد القيامة"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية في احتفال موسيقي بعنوان "مجد القيامة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فرنسا ترفض التبعية للولايات المتحدة ورد أميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فرنسا ترفض التبعية للولايات المتحدة ورد أميركي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:06
ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
2
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
3
أخبار لبنان
05:47
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
أخبار لبنان
05:47
إقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الفطر
4
حال الطقس
01:32
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:32
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
5
أخبار لبنان
03:58
تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى
أخبار لبنان
03:58
تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى
6
خبر عاجل
14:08
نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"
خبر عاجل
14:08
نتنياهو: إسرائيل "لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان"
7
أخبار دولية
12:59
الدالاي لاما يعتذر بعد انتشار فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه..
أخبار دولية
12:59
الدالاي لاما يعتذر بعد انتشار فيديو له يقبل طفلاً على شفتيه مستخدماً لسانه..
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محاولات لتوحيد سعر الصرف..
تقارير نشرة الاخبار
13:15
محاولات لتوحيد سعر الصرف..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store