الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار
منوعات
2023-04-12 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار
بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار
أعلن دار سوذبيز للمزادات الثلاثاء عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مايكل جوردان انتعله في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار.
وحسب بيان صادر عن دار المزادات، فإن هذا الحذاء هو "أغلى أحذية رياضية بيعت على الإطلاق".
بهذا السعر، يؤكد نجم بولز السابق سمعته ملكًا لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطمًا رقمه القياسي للأحذية الرياضية (1.4 مليون دولار في عام 2021)، علما أنه يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص (10.1 مليون دولار في أيلول 2022).
وكان جوردان انتعل الحذاء الأسود والأحمر "إير جوردان 13" في المباراة الثانية للدور النهائي، على أرض ملعب سولت لايك سيتي، وهي حلقة تم سردها في الفيلم الوثائقي الناجح "الرقصة الاخيرة" الذي صدر عام 2020 على نتفليكس وقناة "إي إس بي إن". على الرغم من أن مدرجات الملعب كانت مليئة بجماهير يوتا جاز، فاز بولز 93-88 بفضل 37 نقطة لجوردان.
وكان دار "شوذبيز" قدرت ثمن الحذاء بين 2 و4 ملايين دولار، مشيراً الى أن جوردان أهدى هذا الحذاء عقب المباراة إلى أحد الأشخاص الذين يجمعون الكرات، لكن الأخير لم يعد المالك لحظة البيع. ولم يفصح دار "شوذبيز" على الفور عن أي معلومات حول البائع أو المشتري.
آخر الأخبار
منوعات
بيع
حذاء
رياضي
مايكل جوردان
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-04-07
الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ولبنان
آخر الأخبار
2023-04-07
الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ولبنان
0
أخبار لبنان
2023-04-05
مهرجان الربيع ينطلق في حديقة جبيل من 13 إلى 16 نيسان
أخبار لبنان
2023-04-05
مهرجان الربيع ينطلق في حديقة جبيل من 13 إلى 16 نيسان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-04
مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-04
مشاورات رباعية تمهد لانطلاق ملف التطبيع بين تركيا وسوريا
0
أخبار دولية
2023-04-03
بدء إضراب في جهاز اصدار جوازات السفر لمدة خمسة أسابيع في بريطانيا
أخبار دولية
2023-04-03
بدء إضراب في جهاز اصدار جوازات السفر لمدة خمسة أسابيع في بريطانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
0
منوعات
10:11
مدرسة أميركية صرفت معلّماً طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم
منوعات
10:11
مدرسة أميركية صرفت معلّماً طلب من تلاميذه كتابة نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم
0
منوعات
09:16
وفاة مصمم رقصات الباليه الفرنسي الشهير بيار لاكوت عن 91 عاماً
منوعات
09:16
وفاة مصمم رقصات الباليه الفرنسي الشهير بيار لاكوت عن 91 عاماً
0
منوعات
08:47
ولايات أميركية ليبرالية تبدأ بتخزين أدوية الاجهاض بعد قرار لقاض فدرالي بحظرها
منوعات
08:47
ولايات أميركية ليبرالية تبدأ بتخزين أدوية الاجهاض بعد قرار لقاض فدرالي بحظرها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:56
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:56
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
0
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
0
أمن وقضاء
2023-02-22
المعلومات توقف المعتدين على المزار الديني في شرق صيدا
أمن وقضاء
2023-02-22
المعلومات توقف المعتدين على المزار الديني في شرق صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-09
ماذا خسرت الرياضة اللبنانية من عدم إستكمال مشروع مجمع إميل لحود الاولمبي للسباحة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-09
ماذا خسرت الرياضة اللبنانية من عدم إستكمال مشروع مجمع إميل لحود الاولمبي للسباحة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:06
"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
أخبار لبنان
14:06
"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
تقارير نشرة الاخبار
13:58
"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
خبر عاجل
07:29
وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز
2
أمن وقضاء
13:45
شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين
أمن وقضاء
13:45
شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين
3
حال الطقس
01:56
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:56
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
4
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة
5
أخبار دولية
11:03
مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
أخبار دولية
11:03
مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية
6
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
05:06
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
7
خبر عاجل
05:56
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
خبر عاجل
05:56
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
8
أخبار لبنان
17:01
باسيل: لا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين
أخبار لبنان
17:01
باسيل: لا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store