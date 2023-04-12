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بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار

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2023-04-12 | 05:30
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بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار
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بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار

بيع حذاء رياضي لمايكل جوردان برقم قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار

أعلن دار سوذبيز للمزادات الثلاثاء عن بيع حذاء رياضي لأسطورة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مايكل جوردان انتعله في آخر نهائي له في البطولة مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بمبلغ قياسي بلغ 2.2 مليوني دولار.

وحسب بيان صادر عن دار المزادات، فإن هذا الحذاء هو "أغلى أحذية رياضية بيعت على الإطلاق".

بهذا السعر، يؤكد نجم بولز السابق سمعته ملكًا لمزادات الملابس الرياضية التي يتم اقتناؤها من أجل الاحتفاظ بها ضمن مجموعة من المقتنيات الرياضية، محطمًا رقمه القياسي للأحذية الرياضية (1.4 مليون دولار في عام 2021)، علما أنه يحمل الرقم القياسي بخصوص أغلى قميص (10.1 مليون دولار في أيلول 2022).

وكان جوردان انتعل الحذاء الأسود والأحمر "إير جوردان 13" في المباراة الثانية للدور النهائي، على أرض ملعب سولت لايك سيتي، وهي حلقة تم سردها في الفيلم الوثائقي الناجح "الرقصة الاخيرة" الذي صدر عام 2020 على نتفليكس وقناة "إي إس بي إن". على الرغم من أن مدرجات الملعب كانت مليئة بجماهير يوتا جاز، فاز بولز 93-88 بفضل 37 نقطة لجوردان.

وكان دار "شوذبيز" قدرت ثمن الحذاء بين 2 و4 ملايين دولار، مشيراً الى أن جوردان أهدى هذا الحذاء عقب المباراة إلى أحد الأشخاص الذين يجمعون الكرات، لكن الأخير لم يعد المالك لحظة البيع. ولم يفصح دار "شوذبيز" على الفور عن أي معلومات حول البائع أو المشتري.
 

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