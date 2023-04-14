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نفوق 18 ألف بقرة بسبب انفجار في مزرعة بالولايات المتحدة
منوعات
2023-04-14 | 08:02
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نفوق 18 ألف بقرة بسبب انفجار في مزرعة بالولايات المتحدة
نفوق 18 ألف بقرة بسبب انفجار في مزرعة بالولايات المتحدة
نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأميركية الخميس مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.
وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر في بيان إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس". وأضاف أن "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".
ودمّر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.
ووجد رجال الإطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث "شخصًا محاصرًا في الداخل". وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو على فيسبوك إنه تم إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.
وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف ووصف الحادث بأنه "مروّع".
وأضاف: "ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل".
وصرّح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا لشبكة س"ي بي إس" أنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرًا على أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".
وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
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