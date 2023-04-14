بهدف جذب السياح... اليابان توافق على خطة لبناء أول كازينو في البلاد

بعد خلافات استمرت سنوات، أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة أنها وافقت على خطة مثيرة للجدل لبناء أول كازينو في البلاد سيفتتح في أوساكا في 2029 بهدف جذب السياح.

ووفق وكالة فرانس برس، فكان المسؤولون المحليون في أوساكا وناغازاكي يسعون للحصول على موافقة لبناء منتجعات متكاملة، تشمل كازينوهات للقمار ومراكز للمؤتمرات وفنادق ومطاعم ومسارح وأماكن أخرى للترفيه.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الجمعة إن مشروع أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان "سيساهم في تنمية المنطقة وفي نمو اليابان وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم".

وكشفت أرقام حكومية في 2021 أن 2.8 مليون شخص مدمنون على ألعاب قمار مثل "باتشينكو" وهو نوع من البلياردو الشاقولي تستخدم فيه كرات معدنية، و باتشيسلو" أي آلة القمار اللتين تحققان عائدات تبلغ 14.6 تريليون ين كل عام.

ويتوقع المجمع نفسه استقبال حوالى عشرين مليون زائر سنويًا من اليابان وخارجها وأن يبلغ حجم مبيعاته السنوية 520 مليار ين سيأتي 80 بالمئة منها من الكازينوهات.