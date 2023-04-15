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بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور

منوعات
2023-04-15 | 05:18
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بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور
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بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور

خرجت رياضية إسبانية عمرها 50 عامًا الى النور بعدما أمضت 500 يوم في كهف على عمق 70 مترًا

خرجت رياضية إسبانية عمرها 50 عامًا الى النور يوم الجمعة، بعدما أمضت 500 يوم في كهف على عمق 70 مترًا بدون أي اتصال بالعالم الخارجي.

وعند خروجها، لفتت بياتريز فلاميني للصحافيين الى أن الوقت قد مر بسرعة وأنها لا تريد الخروج.

وقالت: "عندما دخلوا لإخراجي كنت نائمة. اعتقدت أن شيئاً ما قد حدث. وقلت: بهذه السرعة؟ بالتأكيد لا. لم أنته من قراءة كتابي".

وقال الفريق الداعم لفلاميني إن الأخيرة حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول وقت يقضيه الإنسان في كهف، في تجربة راقبها علماء يدرسون قدرات العقل البشري وإيقاعات الساعة البيولوجية.

وبحسب المعلومات، فقد دخلت بياتريز فلاميني الكهف عندما كان عمرها 48 عاماً، واحتفلت بعيد ميلادها مرتين تحت الأرض وحدها.

وبدأت فلاميني في هذا التحدي يوم السبت 20 تشرين الثاني 2021، أي قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، وقبل إلغاء إلزامية وضع الكمامات في إسبانيا للوقاية من كورونا ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأمضت فلاميني وقتها تحت الأرض في ممارسة الرياضة والرسم والتلوين وحياكة قبعات من الصوف. وقد أخذت معها الى الكهف كاميراتين، 60 كتابًا وألف لتر من الماء، وفقًا لفريق الدعم الخاص بها.

ويشير موقع كتاب غينيس للأرقام الى أن أطول فترة قضاها الإنسان محاصراً تحت الأرض، كانت 69 يوماً قضاها 33 عامل منجم من تشيلي وبوليفيا على عمق 688 متراً تحت الأرض عام 2010.

ولم يتمكن المتحدث باسم غينيس من تأكيد ما إذا كان هناك رقم قياسي منفصل للوقت التطوعي للعيش في كهف وما إذا كانت فلاميني قد كسرته.

مصدر

آخر الأخبار

منوعات

رياضية إسبانية

بياتريز فلاميني

كهف

تجربة

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