رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!

في خطوة غريبة، رمى رجل أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع في ولاية أوريغون.وتقول عائلة الرجل إن الأخير استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة وسحب أكواماً من أوراق 100 دولار ثم شرع في رمي النقود من نافذة سيارته على الطريق السريع.ورمى كولين ديفيس مكارثي، 38 عامًا، المال يوم الثلاثاء عند نحو الساعة 7 مساءً لكي "يبارك الآخرين بهدايا من المال".ولفتت المعلومات الى أن المارة جمعوا المال، وقد تبلغ قيمة النقود الإجمالية نحو 200 ألف دولار.واتهمت العائلة مكارثي بالتسبب بإفلاس أفرادها بعد هذه الخطوة. وتطلب العائلة الآن من أي شخص حصل على المال أن يعيد المبلغ إلى شرطة ولاية أوريغون.