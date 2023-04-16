حاكم فلوريدا يوقع على قانون يحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

أعلنت وسائل إعلام أميركية توقيع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الخميس على قانون يحظر غالبية عمليات الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فيحظر القانون اجهاض النساء بعد ستة اسابيع من الحمل، إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً على صحة الأم، أو نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى ولا يتجاوز 15 أسبوعا، أو كان الجنين غير قابل الحياة.

وانتقد البيت الابيض هذه الخطوة قائلا إنها "تتعارض مع الحريات الأساسية وتتعارض مع آراء الغالبية العظمى" من الاميركيين.

ومرر مجلس نواب فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار قبل ساعات بموافقة 70 نائبا ومعارضة 40.

وكانت فلوريدا خفضت قبل سنة من 24 إلى 15 أسبوعا الفترة المسموح خلالها بالاجهاض. ولن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ حتى تبت المحكمة العليا في استئناف قدمته جمعيات اعتراضًا على حد 15 اسبوعا، على أساس أن القانون ينتهك بند الخصوصية.