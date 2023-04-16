الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاكم فلوريدا يوقع على قانون يحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

منوعات
2023-04-16 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاكم فلوريدا يوقع على قانون يحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حاكم فلوريدا يوقع على قانون يحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

أعلنت وسائل إعلام أميركية توقيع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الخميس على قانون يحظر غالبية عمليات الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فيحظر القانون اجهاض النساء بعد ستة اسابيع من الحمل، إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً على صحة الأم، أو نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى ولا يتجاوز 15 أسبوعا، أو كان الجنين غير قابل الحياة.

وانتقد البيت الابيض هذه الخطوة قائلا إنها "تتعارض مع الحريات الأساسية وتتعارض مع آراء الغالبية العظمى" من الاميركيين.

ومرر مجلس نواب فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار قبل ساعات بموافقة 70 نائبا ومعارضة 40.

وكانت فلوريدا خفضت قبل سنة من 24 إلى 15 أسبوعا الفترة المسموح خلالها بالاجهاض. ولن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ حتى تبت المحكمة العليا في استئناف قدمته جمعيات اعتراضًا على حد 15 اسبوعا، على أساس أن القانون ينتهك بند الخصوصية.

آخر الأخبار

منوعات

وسائل إعلام أميركية

توقيع

حاكم فلوريدا

رون ديسانتيس

قانون

حظر

عمليات الاجهاض

ستة أسابيع

الحمل

البيت الأبيض

بيان.

LBCI التالي
دراسة حديثة تحذر من ازدياد في وتيرة "موجات الجفاف السريعة"
رجل يحرق زوجته بمساعدة 5 آخرين في العراق!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-08

البيت الأبيض يرحّب بمشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"

LBCI
أخبار دولية
2023-03-02

البيت الأبيض قلق من تداعيات مدمرة لحظر قضائي محتمل لحبوب الإجهاض

LBCI
أخبار دولية
2023-03-01

نواب أميركيون يقدّمون مشروع قانون لحظر تيك توك

LBCI
منوعات
2023-02-28

البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر "تيك توك"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:42

دراسة حديثة تحذر من ازدياد في وتيرة "موجات الجفاف السريعة"

LBCI
منوعات
2023-04-15

رجل يحرق زوجته بمساعدة 5 آخرين في العراق!

LBCI
منوعات
2023-04-15

رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!

LBCI
منوعات
2023-04-15

بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:24

بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-09

ميقاتي: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بالبحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام

LBCI
فنّ
2023-04-08

سبب اختفاء شيرين عبد الوهاب يعود إلى الواجهة...وتغريدة توضيحية من مدير أعمالها!

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-12

رويترز: السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ أعوام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

لليوم الثاني معارك السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع

LBCI
أخبار لبنان
04:44

المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

الراعي: كيف رفضتم الإجتماع لانتخاب رئيس واليوم تؤمّنون النصاب للانتخابات البلدية؟

LBCI
أخبار لبنان
14:10

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ما هي أبرز إلهامات بيروت للكُتّاب الذين قّصوا رواياتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

انتخابات نقابة المهندسين: الطابع الحزبي يطغى على الجوّ المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في الشوف.. توقف محطات تكرير المياه المبتذلة بسبب غياب الكهرباء والصيانة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:07

المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم

LBCI
فنّ
09:04

كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب

LBCI
أخبار دولية
01:18

16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي

LBCI
أخبار لبنان
13:58

بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟

LBCI
أخبار دولية
23:33

بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا

LBCI
أخبار لبنان
14:10

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
14:07

وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:30

قتيلان وجريح جراء اصطدام سيارة بعمود للكهرباء على اوتوستراد جونية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة