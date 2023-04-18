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قبل عام من الانتخابات الرئاسية... الرئيس الفنزويلي يعود إلى تقديم البرامج التلفزيونية
منوعات
2023-04-18 | 05:41
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قبل عام من الانتخابات الرئاسية... الرئيس الفنزويلي يعود إلى تقديم البرامج التلفزيونية
قبل عام من الانتخابات الرئاسية... الرئيس الفنزويلي يعود إلى تقديم البرامج التلفزيونية
بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين تقديم برنامج تلفزيوني خاص به على إحدى القنوات العامة قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الرئيس اليساري وهو يقدم الحلقة الأولى من برنامجه "مع مادورو" (كون مادورو) "نحن نبدأ مرحلة جديدة من التواصل".
وغالبًا ما تشتكي المعارضة الفنزويلية من إحتكار الحكومة الفنزويلية لوسائل الإعلام العامة والظهور المستمر لمادورو مقابل تغييبها.
وظهرت في الحلقة مع مادورو شخصية مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحمل إسم "سيرا"، في إشارة على ما يبدو إلى "سيري"، المساعد الشخصي لشركة آبل، وذلك للرد على الاتهامات الموجهة للحكومة مؤخرا بإستخدام الذكاء الاصطناعي في حملات التضليل الإعلامي.
وشارك معظم وزراء الحكومة في الحلقة المباشرة، حيث تلقى مادورو أيضًا مكالمة من إحدى المشاهدات.
ومادورو ليس بجديد على عالم التلفزيون، اذ سبق له أن استضاف بين عامي 2013 و2017 برنامجًا اسبوعيًا حمل عنوان "تواصل مع مادورو".
ولاحقًا تم تغيير العنوان إلى "الأحد مع مادورو" عام 2017، قبل أن يتخلى عنه في السنة نفسها.
كما استضاف الرئيس الفنزويلي أيضًا عام 2017 برنامجًا عن موسيقى السالسا مزج فيه بين السياسة والموسيقى، وظهر فيه أحيانًا وهو يقدم رقصات مع زوجته سيليا فلوريس.
وعلّق مادورو حينها بعد توجيه انتقادات إليه "يتهمونني بالجنون لأنني أرقص السالسا (...) لكن إذا رقص أوباما نقول إنه رائع وليس مجنوناً".
ويسير مادورو بهذه التجربة على خطى سلفه الرئيس الشعبوي الراحل هوغو تشافيز الذي استضاف خلال وجوده في السلطة بين عامي 1999 و2013 برنامجا بعنوان "ألو، الرئيس" كل يوم أحد، وأحيانًا كانت الحلقات تستمر لساعات متواصلة دون مدّة محددة.
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