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الاستماع مجدداً إلى البرازيلي ألفيش المتهم في قضية اغتصاب
منوعات
2023-04-18 | 07:54
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الاستماع مجدداً إلى البرازيلي ألفيش المتهم في قضية اغتصاب
الاستماع مجدداً إلى البرازيلي ألفيش المتهم في قضية اغتصاب
استمع قاضي التحقيق في برشلونة الاثنين مجدداً إلى البرازيلي داني ألفيش المتهم في قضية اغتصاب، وذلك بناء على طلب المدافع السابق لنادي برشلونة لكرة القدم.
وغادر ألفيش السجن الذي كان محتجزاً فيه احتياطياً منذ 20 كانون الثاني بالقرب من برشلونة ليستمع إليه القاضي لمدّة نصف ساعة تقريباً.
ووفقاً لمصدر قضائي، فقد ادعى المدافع الدولي السابق البالغ 39 عاماً مرة أخرى أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المشتكية تمت بالتراضي.
وتم الاستماع إلى ألفيش لأول مرة من قبل القاضي نفسه في اليوم الذي احتُجز فيه في 20 كانون الثاني، بسبب "خطر هروب" اللاعب إلى بلده الأم البرازيل، التي لا تسلّم مواطنيها بشكل عام.
وحاول محامو اللاعب الإفراج عنه بانتظار محاكمته، لكن استئنافهم رُفض في شباط. وحسب الصحافة المحلية، فإنهم يعدون استئنافاً جديداً بعد جلسة الاستماع الجديدة للاعب.
واتهمت شابة اللاعب ألفيش الذي دافع أيضاً عن ألوان أندية باريس سان جرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وساو باولو باغتصابها في نهاية كانون الأوّل في دورة مياه لغرفة خاصة في ملهى ليلي في برشلونة.
ونفى البرازيلي بداية معرفته بهذه الشابة، ثم قام بتغيير أقواله مرات عدّة قبل أن يقرّ بأنه أقام علاقة جنسية معها، لكن بالتراضي.
وبعد ساعات قليلة من إعلان لائحة الاتهام ضده في كانون الثاني، أعلن نادي بوماس أونام المكسيكي انهاء عقد البرازيلي، الذي كان من المقرر مبدئياً أن يستمر حتى حزيران 2023.
وعاش ألفيش، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقباً، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. وفاز بـ23 لقباً مع النادي الكاتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 بطولات إسبانية و4 كؤوس محلية. في مونديال قطر العام الماضي، أصبح في سن الـ 39 عاماً و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.
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