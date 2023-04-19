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فاجعة في الهند... مشروب كحولي مغشوش يودي بـ27 شخصاً على الأقل

منوعات
2023-04-19 | 02:04
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فاجعة في الهند... مشروب كحولي مغشوش يودي بـ27 شخصاً على الأقل
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فاجعة في الهند... مشروب كحولي مغشوش يودي بـ27 شخصاً على الأقل

مشروب كحولي مغشوش يودي بـ27 شخصاً على الأقل

أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء أن 27 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد تناول مشروب كحولي مغشوش في ولاية بيهار (شرق الهند)، حيث يُحظر تناول المشروبات الكحولية.

ويُحظر بيع الكحول واستهلاكه في أجزاء عدة من الهند، ما يعزز السوق السوداء القوية ويتسبب أحياناً في وفيات بسبب الكحول المغشوش الذي يودي بحياة المئات سنوياً.

وبحسب مسؤول الشرطة جيتندر كومار، فقد تم تسجيل 27 حالة وفاة منذ السبت.

وأشار كومار إلى أن معظم الضحايا يتحدرون من بيئات فقيرة واعتادوا على شرب أنواع من الكحول محلية الصنع تباع بسعر رخيص وتُعرف باسم "ديسي دارو".

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن المشروب تسبب في وفاة 40 شخصاً.

وأظهرت بيانات أولى من التحقيق أن المشروب يحتوي على الميثانول. وقبضت الشرطة على 174 شخصاً في الأيام الثلاثة الماضية بتهمة تصنيع الخمور وبيعها وتوريدها بشكل غير قانوني.

كما صادرت وأتلفت أكثر من 900 ليتر من الكحول المغشوشة أثناء تفتيشها.

وتبذل السلطات المحلية جهوداً كبيرة لقمع السوق السوداء، باستخدام مسيّرات وطوافات وقوارب سريعة.

وفي كانون الأول الماضي في الولاية عينها، توفي 37 شخصاً بسبب التسمم جراء تناول كحول مصنوع يدوياً.

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الكحول

مشروب كحولي

الكحول المغشوش

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