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باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!

منوعات
2023-04-20 | 02:44
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باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!
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باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!

فاز لاعب يانصيب من ماريلاند بـ3 جوائز بقيمة 50 ألف دولار في غضون 11 شهرًا فقط باستخدام الأرقام نفسها.

ولفت الرجل البالغ 52 عامًا الى أنه سبق وفاز بجازتين، قيمة كل واحدة منهما 50 ألف دولار، في أيار 2022.

وقد اختار الرجل الأرقام نفسها مرة جديدة وفاز بجائزة قيمتها 50 ألف دولار للمرة الثالثة.

وأشار الفائز الى أنه يخطط لمواصلة استخدام الأرقام نفسها. وقال إنه وزوجته سيستفيدان من الجوائز لأخذ إجازة.

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