حصان يوقف حركة المرور على طريق سريع... وفيديو يوثّق المشهد!

حصان يوقف حركة المرور

توقّفت حركة المرور على جزء من طريق سريع في إيطاليا صباح الأربعاء بعدما اقتحم حصان هارب الطريق.



ورصد السائقون الحصان صباح الأربعاء على الطريق وقام بعض الناس بتصويره يركض عكس حركة المرور.



وأرسل المسؤولون عن الطريق السريع سيارة إلى مكان الحادث وتم إبعاد الحصان في منطقة فوميرو.



وعلى الفور تمّ التواصل مع صاحب الحصان.



