إغلاق موقع "بازفيد نيوز" الإخباري!

أعلن مدير شركة "بازفيد" إغلاق بازفيد نيوز BuzzFeed News

أعلن مدير شركة "بازفيد" جونا بيريتي الخميس في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس إغلاق الفرع الإخباري بازفيد نيوز BuzzFeed News، الذي يعد أحد رموز وسائل الإعلام الجديدة على الإنترنت، كجزء من خطة للتوفير في الأكلاف.



وكتب بيريتي في مذكرة للموظفين "نقلص اليوم عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة... ونبدأ عملية إغلاق BuzzFeed News" الموقع الإخباري المنفصل عن موقع الترفيه BuzzFeed.com.



وأضاف: "في حين تتم عمليات تسريح في جميع الأقسام تقريبًا قررنا أن الشركة لم تعد قادرة على الاستمرار في تمويل بازفيد نيوز كمنظمة مستقلة".



ويمثل 15 في المئة من القوى العاملة 1200 شخص من أصل 8000 في BuzzFeed.



وأوضح بيريتي أن "HuffPost وBuzzFeed.com أشارتا إلى أنهما ستتيحان عددًا من المناصب لأعضاء بازفيد نيوز.



فقد سهم BuzzFeed أكثر من 20 في المئة من قيمته الخميس في بورصة نيويورك بعد الإعلان.





