صورة ضحية ضربة روسية على مستشفى بماريوبول تفوز بجائزة "وورلد برس فوتو" الأولى

فازت الصورة التي التُقطت لإيرينا كالينينا بالجائزة الأولى للصور الصحافية العالمية "وورلد برس فوتو"

فازت الصورة التي التُقطت للشابة إيرينا كالينينا الحامل واقفة تتحسس بطنها خلال عملية إجلائها من مستشفى التوليد في ماريوبول الأوكرانية، بالجائزة الأولى للصور الصحافية العالمية "وورلد برس فوتو" الخميس.



وولد جنينها "ميرون" الذي ينبثق اسمه من كلمة "سلام" ميتاً عقب الغارة الجوية الروسية، بعد أسبوعين تقريباً من بدء غزو أوكرانيا. وبعد نصف ساعة، توفيت الوالدة البالغة 32 عاماً.



وقالت لجنة تحكيم أعرق مسابقة للتصوير الصحافي إن الصورة التي التقطها يفغيني مالوليتكا من وكالة أسوشيتيد برس "تجسد عبثية الحرب ورعبها" و"تسلط الضوء على مقتل الأجيال القادمة من الأوكرانيين".



وروى مالوليتكا الذي كان أحد المصورين القلائل الذين وثّقوا الحصار في تلك المدينة، أنه توجّه إلى المستشفى بعدما أصيب بقذيفة ورأى عمال إنقاذ متطوعين يحملون امرأة على نقالة.



وقال مالوليتكا في مقطع فيديو نشر على موقع وورلد برس فوتو "بالنسبة إليّ، هذه الصورة هي الصورة التي أريد أن أنساها. لكنني لم أستطع".



وأضاف: "آمل بأن يساعد كل العمل الذي قمنا به الناس بطريقة ما على الفهم. قد يستخدم في قضية ضد جرائم الحرب الروسية".



وحاصرت القوات الروسية مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا وقصفتها لأسابيع طويلة في بداية الغزو.



وأثارت الضربة على المستشفى في 9 آذار 2022 التي خلفت ثلاثة قتلى ونحو 17 جريحاً، إدانات على الفور في كل أنحاء العالم.



وسقطت ماريوبول في أيار 2022 بعد مقاومة شرسة. وفقاً لكييف، دمّرت المدينة بنسبة 90 في المئة وقتل 20 ألفاً من سكانها. ووصف الاتحاد الأوروبي الحصار بأنه "جريمة حرب كبرى".



كذلك، منحت وورلد برس فوتو جائزة "قصة العام" لسلسلة "ثمن السلام الأفغاني"، وهي تضم تسع صور لمادس نيسن الذي كرّم في العام 2021 عن صورة تظهر شخصين يتعانقان أثناء جائحة كوفيد-19.



ويأمل هذا المصور الدنماركي بأن يحشد تضامناً "مع ملايين الأفغان الذين يحتاجون بشدة إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في هذا الوقت".



كما كوفئ المصور المصري محمد مهدي على صوره لقرية صيد مهددة بالزوال.



وستعرض أعمال المصورين اعتباراً من 22 نيسان في أمستردام حيث يقع مقر المؤسسة، قبل عرضها في كل أنحاء العالم.





