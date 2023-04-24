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حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!

منوعات
2023-04-24 | 06:40
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حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!
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حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!

أفادت الهيئة المستقلة للنقل في باريس والنيابة العامة الأحد بأن امرأة في الأربعينات من العمر قُتلت السبت في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار.

وأعلنت النيابة العامة "بعيد الساعة الرابعة بعد الظهر في محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد العام 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها".

وبحسب وسائل إعلام، فقد خرجت السيدة من العربة بسرعة وقد سحبها القطار عندما انطلق مجددا.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن "السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف" مضيفة أنه "جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور".

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