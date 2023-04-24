السجن المؤبد لشقيقة نجم كرة السلة الأميركية لينارد بسبب قتل مسنة

السجن المؤبد لشقيقة نجم السلة الأميركية لينارد بسبب قتل إمرأة مسنة



حُكم على كيميشا وليامس، شقيقة نجم كرة السلة الأميركية كواهي لينارد، بالسجن المؤبد بدون إمكانية الافراج المشروط بتهمة قتل امرأة مسنة عام 2019 بعد سرقتها.



وهذه دراما جديدة في عائلة نجم نادي لوس أنجلوس كليبرز المتوّج بلقب دوري "أن بي ايه" مرتين في 2014 مع سان أنتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز، بعد قتل والده عام 2008 في مكان عمله. وقد قّع اللاعب البالغ 31 عاماً راهناً على عقد مع كليبرز في 2022 قيمته 176 مليون دولار أميركي.



وذكرت الصحف المحلية الأميركية ان كيميشا أدينت بقتل امرأة تبلغ 84 عاماً في 2019.



وحصلت الجريمة في كازينو في جنوب كاليفورنيا حيث تواجدت الضحية وزوجها المسنّ البالغ 92 عاماً. وفيما كانت في طريقها إلى المرحاض، تبعتها وليامس (39 عاماً) وشريكتها كاندايس تانوسيل (42 عاماً) لسرقة حقيبتها التي كانت تحتوي نحو ألف دولار أميركي.



وعثر على الضحية ملقاة على الأرض وجمجمتها مكسورة، قبل أن تنقل الى المستشفى حيث توفيت بعد 4 أيام متأثرة بجراحها.



ونفت شقيقة لينارد التي منعت عام 2015 من الدخول إلى كازينو بتهمة سرقة محفظة، تلك الوقائع.