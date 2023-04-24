الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

منوعات
2023-04-24 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

أقدم رجل بريطاني على قتل زوجته في جريمة مروعة، إذ وجّه لها أكثر من 30 طعنة في منزل العائلة بلندن.
وفي التفاصيل، فقد ادّعى الجاني عاصم حسن أمام المحكمة البريطانية أنه لم يكن ينوي إيذاء زوجته عائشة عندما قام بطعنها 36 مرة في منزلهما بمنطقة كانينغ تاون.
في الأسابيع التي سبقت وفاة عائشة، الّتي كانت تبلغ من العمر 34 عامًا يوم الجريمة في 19 أيار 2022، أفادت المحكمة بأنه وقع شجار بين الزوجين بعدما اتّهم عاصم زوجته بالخيانة الزوجية.
وقال المدعي جويل سميث للمحكمة إن عائشة أصبحت "خائفة من زوجها" لدرجة أنها بدأت في توثيق تعرّضها للعنف على يده على هاتفها وشاركت أصدقاءها مخاوفها على تطبيق واتساب.
كما قامت عائشة بتخزين صور لها في ملف على هاتفها بعنوان "مخفي"، ظهرت بها بعينٍ سوداء وجروح في وجهها، كانت قد التقطتها قبل وفاتها بـ11 يومًا.
وبحسب المعلومات، فقد وصلت الشرطة والمسعفون إلى منزل الزوجين ليجدوا السيدة عائشة ملقاة على أرضية المطبخ في بركة من الدماء صباح يوم الخميس.
وأعلن القاضي أنطوني ليونارد إعادة حبس عاصم حسن، بعد صدور الحكم عليه بالإجماع، وأرجأ النطق بالحكم حتى 25 أيار.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

عاصم حسن

جريمة قتل

جريمة مروعة

المحكمة البريطانية

إيذاء

زوجة

عائشة

طعن

36 مرة

منزل

منطقة كانينغ تاون

لندن

بريطانيا.

LBCI التالي
للتوعية على أهمية الأشجار... أوليفيا غاي تعزف في غابات فرنسا
زواج بطلة الجمباز بايلز ولاعب كرة القدم الأميركية أوينز
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:07

يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-26

توقيف جميع المتورطين في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي... وهذا ما ضُبط في منزل الرأس المدبّر (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-27

جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"

LBCI
آخر الأخبار
14:50

نزار صاغية لـ"عشرين 30" : هناك فرق بين القانون والقضاء وقرار نقابة المحامين الاخير مسّ بجوهر الحريّة ونحن بانتظار الرد في 4 ايار على الطعن الذي تقدمنا به ونأمل أن يردّ القضاء الامور إلى نصابها الصحيح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:05

للمطالبة بجهد مناخي أكبر... أربع ناشطات سويسريات اجتزن 224 كيلومتراً مشياً

LBCI
منوعات
10:54

ثنائي يسافر حول العالم بدون دفع أي مبالغ مالية مقابل السكن... بهذه الطريقة!

LBCI
منوعات
07:49

السجن المؤبد لشقيقة نجم كرة السلة الأميركية لينارد بسبب قتل مسنة

LBCI
منوعات
06:51

لزيادة الوعي بهذه الملوثات... ناشطون بيئيون في لشبونة يجمعون أعقاب السجائر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:04

موسكو تعرب عن "قلقها الكبير" إزاء التوتر بين أذربيجان وأرمينيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-23

صور من داخل الحافلة التي تنقل اللبنانيين الذين يتم اجلاؤهم من السودان

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-23

معلومات للـLBCI: الحافلة التي تنقل اللبنانيين الموجودين في السودان تمهيدا لإجلائهم تخطت منطقة الخطر وهي على مسافة قصيرة من الوصول إلى ولاية البحر الأحمر حيث المنطقة التي سيتم إجلاؤهم منها

LBCI
أخبار لبنان
15:00

إعلان من "الخارجية" للبنانيين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم فجر الاحد الماضي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بطولة لبنان للميني فوتبول تنطلق الشهر المقبل وهذه نتيجة سحب القرعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

سيدات لبنان في مجموعة "الموت"في كأس آسيا للسيدات في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

روسيا - سوريا - تركيا وايران.. غداً في موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مواجهات نارية في الادوار الاقصائية في الـNBA لم تحسم الا باللحظات الاخيرة

LBCI
فنّ
13:45

نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد: سعيدة بلقاء الجمهور العراقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض capsule صورة عن إبداعات لبنان التي وصلت الى العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لبنانيون هاربون من حرب السودان.. "بما تيسّر حمله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

موسيقى السينما اللبنانية عبر التاريخ: تنوّع وفرادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أحداث خلدة لم تنته بصدور الأحكام... والعشائر تدعو الى تدارك تداعياتها قبل فوات الأوان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:38

محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!

LBCI
أمن وقضاء
03:40

إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ

LBCI
منوعات
10:42

جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

LBCI
منوعات
06:40

حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!

LBCI
فنّ
04:40

نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر

LBCI
فنّ
04:11

ملكات جمال لبنان إجتمعن في بيروت... صور مميّزة تضج جمالاً

LBCI
أمن وقضاء
04:07

يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما

LBCI
فنّ
04:46

معجب يرفض ترك يد نانسي عجرم.. وهي تعلّق: "فيني ارجع آخد ايدي؟" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة