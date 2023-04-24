جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

أقدم رجل بريطاني على قتل زوجته في جريمة مروعة، إذ وجّه لها أكثر من 30 طعنة في منزل العائلة بلندن.

وفي التفاصيل، فقد ادّعى الجاني عاصم حسن أمام المحكمة البريطانية أنه لم يكن ينوي إيذاء زوجته عائشة عندما قام بطعنها 36 مرة في منزلهما بمنطقة كانينغ تاون.

في الأسابيع التي سبقت وفاة عائشة، الّتي كانت تبلغ من العمر 34 عامًا يوم الجريمة في 19 أيار 2022، أفادت المحكمة بأنه وقع شجار بين الزوجين بعدما اتّهم عاصم زوجته بالخيانة الزوجية.

وقال المدعي جويل سميث للمحكمة إن عائشة أصبحت "خائفة من زوجها" لدرجة أنها بدأت في توثيق تعرّضها للعنف على يده على هاتفها وشاركت أصدقاءها مخاوفها على تطبيق واتساب.

كما قامت عائشة بتخزين صور لها في ملف على هاتفها بعنوان "مخفي"، ظهرت بها بعينٍ سوداء وجروح في وجهها، كانت قد التقطتها قبل وفاتها بـ11 يومًا.

وبحسب المعلومات، فقد وصلت الشرطة والمسعفون إلى منزل الزوجين ليجدوا السيدة عائشة ملقاة على أرضية المطبخ في بركة من الدماء صباح يوم الخميس.

وأعلن القاضي أنطوني ليونارد إعادة حبس عاصم حسن، بعد صدور الحكم عليه بالإجماع، وأرجأ النطق بالحكم حتى 25 أيار.